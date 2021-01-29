Террористы атаковали ВСУ с беспилотника, ранены два воина

Российские террористы на Донбассе снова сорвали перемирие и атаковали позиции Вооруженных сил Украины с беспилотника. В результате ранения получили два воина.

Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook, боевики сбросили с воздуха выстрел ВОГ-17. Вражеский квадрокоптер был замечен в небе в полдень 29 января вблизи Водяного на Приазовье.

Двоих пострадавших в результате атаки защитников доставили в медучреждение с осколочными ранениями. Воинам оказали неотложную помощь, сейчас их состояние удовлетворительное.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться мирных договоренностей", – говорится в сообщении штаба ООС.

Также в нем отметили, что о преступлении террористов сообщили ОБСЕ. Факт срыва режима тишины зафиксировала Украинская сторона Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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