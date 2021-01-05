Террористы атаковали ВСУ на Донбассе из гранатометов и пулеметов

Российские террористы на Донбассе в течение 4 января пять раз сорвали договоренности о перемирии. Обо всех их провокациях было немедленно сообщено представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook, у Водяного и Лебединского оккупанты задействовали против украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, в районе Гнутово боевики два раза подряд проявляли огневую активность, используя гранатометы и стрелковое оружие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

А неподалеку от Луганского враждебные группировки били по украинским позициям из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. К счастью, потерь и раненых в рядах украинской армии удалось избежать.

Что касается начала суток 5 января, то в этот период террористы еще не прибегали к новым обстрелам вдоль всей линии фронта.

По данным на странице в Twitter, офицера Вооруженных сил Украины Сергея Нещадима, потери оккупантов за 4 января составили четыре человека ранеными – все из состава 100 ОМСБР, 1 АК РФ (обстоятельства уточняются).

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января российские наемники на востоке Украины семь раз срывали режим тишины. Они били из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и тому подобного.