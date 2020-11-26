Террористы атаковали ВСУ гранатометами и использовали запрещенные мины

За сутки 25 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники еще трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они в очередной раз провоцировали ВСУ на ответный огонь.

Однако украинские воины на это не поддались, сообщает штаб ООС на странице в Facebook. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Отмечается, что выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать наших бойцов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку Водяного.

Кроме этого, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

О нарушении режима прекращения огня и использования вооруженными формированиями РФ запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК было сообщено представителей ОБСЕ.

С начала этих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей на Донбассе не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.

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