Террористы атаковали ВСУ гранатометами и использовали запрещенные мины
Враг провоцировал украинских бойцов у Авдеевки и Водяного
ВС РФ и ее наемники применяли и стрелковое оружие
К счастью, боевых потерь и ранений среди личного состава ОС нет
За сутки 25 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники еще трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они в очередной раз провоцировали ВСУ на ответный огонь.
Однако украинские воины на это не поддались, сообщает штаб ООС на странице в Facebook. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Отмечается, что выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать наших бойцов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку Водяного.
Кроме этого, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.
О нарушении режима прекращения огня и использования вооруженными формированиями РФ запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК было сообщено представителей ОБСЕ.
С начала этих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей на Донбассе не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
24 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе.
В частности, у Авдеевки на Донетчине снайпер боевиков ранил украинского военного – боец умер в больнице.
Погибшим оказался старший солдат 72-й ОМБр Вячеслав Минкин из Фастова. Ему был 31 год.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак объяснил, почему ВСУ не ответил снайперам РФ на убийство украинского воина.
Со своей стороны защитники отметили, что враг не придерживался ни одного пункта договоренностей в районе Авдеевки, где погиб их побратим. Они рассказали, как часто на передовой ведется вражеский снайперский огонь и летают беспилотники.