Террористы активизировались на Донбассе и 21 раз за сутки атаковали ВСУ

За прошедшие сутки, 9 марта, вооруженные формирования Российской Федерации активизировались на Донбассе и 21 раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минометов, гранатометов и другого вооружения.

Украинские воины дали противнику адекватный ответ, боевых потерь среди наших военных нет. О ситуации на фронте информирует штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что в районе населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное войска оккупантов обстреливали позиции подразделений ВСУ с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 мм и 82 мм калибров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, поселков Лебединское и Южное враг совершил прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от поселка Троицкое, Пищевика и Железного российские захватчики открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, было замечено обустройство противником инженерных позиций в направлении Троицкого.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ. Целью действий противника было провоцирование подразделений ВСУ на открытие ответного огня для сопровождения российских информационных нарративов по подготовке украинских военных к силовому сценарию решения конфликта на Донбассе", – говорится в сообщении штаба ООС.

Украинская сторона СЦКК зафиксировала случаи использования со стороны оккупантов гарантий безопасности, предоставленных украинским подразделениям для проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры на временно оккупированных территориях, "с целью осуществления обстрелов из районов, где, согласно гарантиям, должен был соблюдаться режим тишины".

"Все нарушения со стороны российско-оккупационных войск свидетельствуют о нежелании Российской Федерации и ее наемников выполнять достигнутые договоренности и о дальнейшей эскалации обстановки в районе проведения Операции Объединенных сил", – добавляют военные.

По состоянию на 07:00 10 марта обстрелов в зоне ООС не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинская разведка выяснила, что российские террористы "Л/ДНР" все чаще стали прибегать к ночным обстрелам позиций ВСУ, пытаясь нанести защитникам потери и спровоцировать их на открытие огня.