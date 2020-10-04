Террористы 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 3 октября, российско-оккупационные войска на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook, стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта Майорск, а гранатометы различных систем – неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй.

На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка террористы вели огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

На огневые провокации украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщил в Telegram, что потери российско-оккупационных войск за сутки составили три человека: один погибший и двое раненых (все случаи – не боевые, обстоятельства уточняются).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российские оккупационные войска на Донбассе продолжают наращивать боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.