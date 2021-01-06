Террористов "ДНР" поймали на выдуманной статистке смертей от COVID-19

Российские террористы "ДНР" попались на несоответствии цифр в статистике жертв коронавируса. Так, ранее они заявили, что из-за этой болезни на временно оккупированной территории Донбасса погиб 1 241 человек. Однако в общих сводках смертности указанная цифра не нашла никакого отражения.

На этот факт обратили внимание офицеры Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим и Анатолий Штефан. Кроме того, они опубликовали в Telegram и Twitter секретные документы оккупантов, подтверждающие, что статданные в ОРДЛО никто строго не отслеживает.

"Из наших предыдущих публикаций вы помните, что в "республике" заявлено о 1 241 случае смерти от COVID-19. В таблицах причин смерти мы тщетно пытались найти и сопоставить эти цифры. Отдельной графы нету. Да-да, скажете вы, умирают не от COVID-19, а от осложнений, основным из которых есть дыхательная недостаточность, причиной которой чаще всего выступает пневмония", – отметил Штефан.

"Но ведь у них взялась цифра 1 241, значит, считали отдельно? Но даже в графе заболеваний легких и пневмонии цифры не бьют. Может быть потому, что цифра 1 241 взята с потолка, а людям, умершим от злосчастного вируса, пишут другие причины? Статистику и образ "процветающей" ведь портить нельзя", – добавил он.

Кроме того, защитнику показались подозрительными цифры в разделе "Внешние причины заболеваемости и смертности". Там указано, что от падения умерло 107 человек, от преднамеренного самоповреждения – 295 человек, а от повреждений с неопределенными намерениями – 240.

"Ну что же, определившихся, которые вкусили всю тщетность бытия в "молодой и процветающей", больше. Военные операции, алкоголь, убийства и другие конкурсы", – предположил офицер, о каких именно жертвах террористы написали в указанной графе.

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