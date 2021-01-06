Террористов "ДНР" поймали на выдуманной статистке смертей от COVID-19

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
1,9 т.
Коронавирус в 'ДНР'

Российские террористы "ДНР" попались на несоответствии цифр в статистике жертв коронавируса. Так, ранее они заявили, что из-за этой болезни на временно оккупированной территории Донбасса погиб 1 241 человек. Однако в общих сводках смертности указанная цифра не нашла никакого отражения.

На этот факт обратили внимание офицеры Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим и Анатолий Штефан. Кроме того, они опубликовали в Telegram и Twitter секретные документы оккупантов, подтверждающие, что статданные в ОРДЛО никто строго не отслеживает.

"Из наших предыдущих публикаций вы помните, что в "республике" заявлено о 1 241 случае смерти от COVID-19. В таблицах причин смерти мы тщетно пытались найти и сопоставить эти цифры. Отдельной графы нету. Да-да, скажете вы, умирают не от COVID-19, а от осложнений, основным из которых есть дыхательная недостаточность, причиной которой чаще всего выступает пневмония", – отметил Штефан.

"Но ведь у них взялась цифра 1 241, значит, считали отдельно? Но даже в графе заболеваний легких и пневмонии цифры не бьют. Может быть потому, что цифра 1 241 взята с потолка, а людям, умершим от злосчастного вируса, пишут другие причины? Статистику и образ "процветающей" ведь портить нельзя", – добавил он.

Кроме того, защитнику показались подозрительными цифры в разделе "Внешние причины заболеваемости и смертности". Там указано, что от падения умерло 107 человек, от преднамеренного самоповреждения – 295 человек, а от повреждений с неопределенными намерениями – 240.

"Ну что же, определившихся, которые вкусили всю тщетность бытия в "молодой и процветающей", больше. Военные операции, алкоголь, убийства и другие конкурсы", – предположил офицер, о каких именно жертвах террористы написали в указанной графе.

Статистика смертности террористической организации "ДНР"
Террористов "ДНР" поймали на вымышленных цифрах в статистике жертв коронавируса
Заявленные оккупантами жертвы коронавируса не вошли в общую статистику смертности в "ДНР"
К ВСУ попали секретные документы "ДНР" о смертности в псевдореспублике
ВСУ заполучили документы боевиков "ДНР"
Документы террористов "ДНР"
Документы террористов "ДНР"
Документы террористов "ДНР"
Документы террористов "ДНР"
Документы террористов "ДНР"
Документы террористов "ДНР"
Документы террористов "ДНР"
Документы террористов "ДНР"
Документы террористов "ДНР"
Документы террористов "ДНР"

Анатолий Штефан

Анатолий Штефан

Сергей Нещадим

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