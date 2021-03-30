Террористам 'ДНР', пытавшим украинцев в 'Изоляции', сообщили о подозрении

Двум террористам, которые состояли в незаконных вооруженных формированиях РФ, заочно объявили о подозрении за пытки украинцев в подпольной тюрьме "Изоляция" в городе Донецк.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, подозреваемые являются так называемыми оперуполномоченные подконтрольного РФ вооруженного формирования "МГБ ДНР".

Подозреваемые с 2016 года лишали свободы гражданских лиц и удерживали их в плену. Кроме того, они применяли к пленникам насилие и пытки, в частности пытали электрическим током.

Следствием установлены около 40 гражданских пострадавших, которые содержались в подпольной тюрьме "Изоляция".

В ОГП отметили, что в целом сообщили о подозрении 9 лицам, причастным к пыткам гражданских и военных в подпольной тюрьме.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы фото бывшего завода в Донецке, где российские оккупанты устроили тюрьму "Изоляция".

Ранее бывший узник Станислав Асеев рассказал, что тюрьма "Изоляция" – это абсолютный аналог концлагеря образца 30-х годов ХХ века.