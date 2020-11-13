Террориста, воевавшего за Россию на Донбассе, посадили на 11 лет

Суд приговорил к 11 годам тюрьмы участника незаконного вооруженного формирования на Донбассе.

Речь идет о 45-летнем жителе Селидово, который уже был ранее неоднократно судим, сообщается на сайте прокуратуры Донецкой области.

Обвинительный приговор был вынесен за участие в незаконных формированиях, воровство и убийство.

По данным ведомства, в июне 2014 года мужчина вступил в ряды НВФ РФ. Во время службы он нес боевое дежурство на одном из блокпостов Донецка и проводил незаконный осмотр транспорта.

В 2016 году он вернулся на подконтрольную Украине территорию и совершил еще несколько преступлений: обокрал квартиру знакомой женщины и в состоянии алкогольного опьянения убил товарища.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области суд приговорил к 5,5 годам тюрьмы террориста "ЛНР", которого задержали в августе 2020 года при попытке пересечения линии разграничения в разведывательных целях.