Террориста 'МГБ ЛНР' приговорили к 10 годам тюрьмы за похищение человека

Украинский суд заочно приговорил участника незаконного формирования "Министерство государственной безопасности ЛНР" к 10 годам тюрьмы за похищение человека на оккупированной территории Луганщины.

Об этом сообщается на Facebook-странице Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. В ведомстве уточнили, что осужденного объявили в розыск, потому что он скрывается на неподконтрольной Киеву территории.

Его признали виновным в участии в террористической группировке (часть 1 статья 258-3 УК), а также в незаконном лишении свободы или похищении человека (часть 1 статья 146 УК).

По данным следствия, местный житель, присоединившись к незаконным вооруженным формированиям, с оружием в руках обеспечивал пропускной режим на блокпостах террористов.

В июле 2017 года он задержал на КПП "Станица Луганская" жительницу временно оккупированного Луганска, которую затем доставили в "МГБ". Там ее удерживали 16 суток, требуя признания в связях с украинскими спецслужбами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта Красногвардейский суд Днепра заочно приговорил к пожизненному заключению бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого. Такое решение было вынесено по делу о катастрофе самолета Ил-76 Вооруженных сил Украины в 2014 году. Тогда погибли 49 украинских военнослужащих.