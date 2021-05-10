Террориста "Л/ДНР" Лусгвари арестовали в Бразилии

Известного своими арестами в Украине и Бразилии 36-летнего террориста "Л/ДНР" Рафаэля Маркеса Лусгвари арестовали у себя на родине в Бразилии.

При себе у него обнаружили 25 килограмм марихуаны, кокаиноподобное вещество и 350 боеприпасов калибра 9 мм. Об этом сообщило местное издание Globo.com (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

У злоумышленника также были изъяты деньги, паспорта, точные весы и мотоцикл подозрительного происхождения. Отмечается, что ни один адвокат не явился в отделение гражданской полиции, чтобы представлять Лусгвари.

Согласно протоколу, Рафаэль заявил, что несколько недель назад через "контакты" он согласился хранить наркотики и боеприпасы дома по просьбе неизвестных людей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Служба безопасности Украины задержала участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" на Донбассе.