Террориста "ДНР" будут судить за обстрел Авдеевки из "Градов"

Житомирская прокуратура направила в суд материалы дела по обвинению террориста "ДНР" в обстреле из "Градов" жилых кварталов Авдеевки.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Обвиняемый нанес ущерб частной и коммунальной собственности почти на 18 млн грн.

В ходе следствия выяснилось, что террорист вместе с двумя подельниками в составе незаконного вооруженного формирования "Бригада "Восток"" в январе 2015 года обстрелял из реактивной системы залпового огня "Град" жилые кварталы города Авдеевка Донецкой области.

Это привело к гибели местных жителей. Также было уничтожено и разрушено более 60 квартир в 19 многоквартирных домах. В результате обстрела пострадали здания отдела образования, дома детского и юношеского творчества, городского архива, общества инвалидов.

В сообщении отметили, что обвиняемый скрывается от уголовной ответственности.

Кроме того, по информации пресс-службы Житомирской областной прокуратуры, трем участникам террористической организации "ДНР" объявили о подозрении в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований.

Следствие установило личности трех жителей Артемовска Донецкой области, Донецка и Луганска, 1993, 1973 и 1964 годов рождения, которые примкнули к террористам в 2014 году.

Они участвовали в вооруженных нападениях на учреждения органов местного самоуправления , здания правоохранительных и других государственных органов.

Подозреваемые оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам украинских правоохранительных органов и военнослужащим, которые принимали участие в антитеррористической операции и операции объединенных сил.

Террористов объявили в международный розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд приговорил к 11 годам тюрьмы участника незаконного вооруженного формирования на Донбассе. Речь идет о 45-летнем жителе Селидово, который уже был ранее неоднократно судим.