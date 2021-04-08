Террорист "ЛНР" переехал на Херсонщину и устроился работать в МВД: СБУ поймала "оборотня"

В Херсонской области СБУ разоблачила "оборотня" террористов так называемой ЛНР, который устроился на работу в структуру Министерства внутренних дел Украины.

Бывшего сотрудника так называемой спецслужбы МГБ "ЛНР", который переехал на подконтрольную украинской власти территорию через Россию, задержали и арестовали. Об этом в четверг, 8 апреля, проинформировала пресс-служба СБУ на официальном сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Следователи Службы безопасности установили, что злоумышленник незаконно занял должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области. При оформлении на работу он предоставил сфальсифицированные документы.

"По оперативной информации, он имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных к представителям боевиков", – подчеркнула пресс-служба.

Оперативным сотрудником "МГБ Луганской народной республики" мужчина был в течение 2015-2016 годов. Там он, в частности, вербовал граждан по обе стороны линии разграничения и запугивал проукраински настроенное население.

Силовики задержали правонарушителя в одном из жилых районов Новой Каховки на Херсонщине.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства и в офисе оперативники изъяли документы, а также две тротиловые шашки с электродетонаторами.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

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