Террорист 'Леший' сдал своих в суде по делу о сбитом Boeing МН17 на Донбассе

В судебных материалах дела о катастрофе малайзийского Boeing 777 семь лет назад на Донбассе найдено еще одного свидетеля действий российских террористов – это боевик по прозвищу "Леший". Именно он в 2014 году в Дебальцево занимался выводом зенитно-ракетного комплекса "Бук", с которого был сбит рейс МН17, ближе к России.

Об этом сообщил авиаэксперт Вадим Лукашевич. На своей странице в Facebook он также опубликовал карту предполагаемого маршрута "эвакуации" ЗРК в РФ (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, следуя из дела в суде Гааги (Нидерланды), когда российский наемник "Леший" узнал, что пассажирский самолет сбили "Буком", ему приказали выкинуть sim-карту. Сам человек, имя которого не называется, рассказал о тех событиях, вспоминая наемника "ДНР", россиянина Сергея Дубинского (позывной "Хмурый") и украинца Леонида Харченко.

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В рассказе фигурируют обвиняемые – наемник "ДНР", россиянин Сергей Дубинский (позывной "Хмурый") и украинец Леонид Харченко.

"В 22:35 17 июля 2014 года подсудимый Харченко спрашивает подсудимого Дубинского по телефону, куда ему везти "Бук". Дубинский отвечает, что его нужно доставить на границу с Луганской областью. После этого Харченко докладывает Дубинскому, что погрузил "Бук" на трал, и Дубинский приказывает ехать на перекресток на Красный Луч, где его встретят "пацаны из Луганска". Харченко диктует Дубинскому номер мобильника водителя с позывным "Леший", – описал события Лукашевич.

Далее говорится, что Дубинский попросил Харченко позвонить водителю. В итоге тот дал "Лешему" приказ везти "Бук" на Красный Луч до перекрестка с Ростовским шоссе и там ждать звонка. Отмечается, что колонна доехала туда около 23:00, при этом в кабине трала с "Буком" вместе с "Лешим" было еще двое военных из состава экипажа ЗРК. Позже, добавил Лукашевич, водителю приказали ехать в Дебальцево.

"И параллельно ему звонили "министр обороны ДНР" Гиркин (еще один подсудимый), Дубинский и "глава ЛНР" Плотницкий. Также звонили и находившемуся вместе с водителем в кабине члену экипажа "Бука". "Леший" оставил ЗРК возле Дебальцево, после чего вернулся в Снежное, где и узнал, что рейс МН17 был сбит "Буком", который он вывозил", – пояснил авиаэксперт, цитируя материалы дела.

Ссылаясь на слова террориста из судебных документов, он добавил, что Харченко приказал "Лешему" выкинуть "симку" от мобильника. Уже в 02:00 ночи 18 июля 2014 года тот так и сделал – выключил телефон.

"После чего ему безрезультатно звонили "Дельфин" (российский генерал Ткачев), Плотницкий, Гиркин (8 раз) и Дубинский (аж 11 раз). Так вот этот "Леший", вывозивший "Бук" с тремя ракетами из Снежного в Дебальцево, вместе с которым в кабине трала ехало двое из экипажа "Бука", – свидетель обвинения", – подытожил Лукашевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня в ходе судебного процесса в Гааге по делу МН17 на Донбассе прокуратура представила уже все имеющиеся доказательства. Это произошло на заседании, когда особенно подробно обсуждалась роль в инциденте бывшего главаря "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).