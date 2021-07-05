Террорист "ДНР" признался, как Захарченко испытывал эйфорию при избиении сторонников Украины. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Террорист 'ДНР' признался, как Захарченко испытывал эйфорию при избиении сторонников Украины. Видео

Участник террористического формирования "ДНР" Александр Матюшин признался, что он вместе с бывшим главарем Александром Захарченко избивал сторонников Украины. При этом тот испытывал эйфорию.

Отрывок из интервью в Twitter опубликовал журналист Денис Казанский. Он уточнил, что речь идет о событиях в Донецке 28 апреля 2014 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Александр Матюшин.

Матюшин сказал, что это происходило в районе регионального спортивного комплекса "Олимпийский". Также он рассмеялся, рассказывая об избиении сторонников единой Украины.

Видео дня

"(Захарченко) был веселый, радостный, наполненный эйфорией, атмосфера которого передавалась почти всем людям", – сказал террорист.

Пост Дениса Казанского.

Напомним, что ранее бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин признался, что в августе 2014 года боевики потерпели поражение от украинской армии, а их положение тогда спасло вмешательство российских войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед этим Гиркин заявил, что был инициатором "российской весны" в Одессе и на Донбассе Украины, начиная с марта 2014 года.

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