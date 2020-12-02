Воевавший против Украины террорист "ДНР" пожаловался, что "стал калекой и бомжом"

Террорист "ДНР" Альберт Стасенок, ставший инвалидом из-за ранения в 2015 году, пожаловался на жизнь и то, что "республика" оставила его без средств к существованию.

Пост боевика в запрещенной в Украине социальной сети нашел офицер Вооруженных сил, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). На своем Telegram-канале украинский военный поделился скриншотом жалобы "ДНРовца", а также его фотографией.

Стасенок написал в соцсети о недовольстве автомобильной страховкой, однако попутно рассказал о своей "тяжелой судьбе". Воевавший против Украины преступник посетовал, что он не может ходить, так как его ноги "перебиты снарядом".

"Когда наступит ответственность "республики" за то, что за время войны я стал калекой и бомжем? Как за 4800 инвалидной пенсии боевому офицеру прожить?" – возмутился террорист. Он добавил, что снимает жилье, а его лекарства очень дорогие.

Стасенок внесен в базу украинского волонтерского сайта "Миротворец". Там указано, что он – бывший командир артбатареи 1-й отдельной мотострелковой бригады Славянска 1-го армейского корпуса Российской Федерации.

Мужчина получил ранение под Углегорском (Бахмутский район Донецкой области), после чего лечился в России. Ему 60 лет.

Старший сын террориста Алексей воевал с отцом в одном подразделении.

"Имеет множественные огнестрельные слепые ранения нижних конечностей, перелом правой бедренной кости в средней трети со смещением отломков, невропатию левого большеберцового и малоберцового нервов", – рассказали в "Миротворце".

Стасенок скрывается от украинских правоохранителей. Мужчина подозревается в участии в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях, что привело к гибели людей или других тяжелых следствий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "ЛНР" и "ДНР" преподнесли неформальную и неофициальную встречу с представителями РФ как выступление на заседании Совета Безопасности ООН.