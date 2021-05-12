Теракт в школе Казани: у Авакова рассказали, можно ли избежать такого в Украине

На сегодня науке неизвестно, что именно происходит с человеком, который внезапно совершает массовое убийство, как это произошло 11 мая в российской школе в Казани. По этой причине предсказать подобное поведение и предотвратить его крайне сложно.

Об этом в эфире ток-шоу "Время Голованова" рассказал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя теракт, организованный 19-летним Ильназом Галивиевым (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кто-нибудь месяц назад мог сказать, что этот человек пойдет с ружьем расстреливать школьников? Думаю, нет. То же самое касается известных массовых убийств в школах США. Это вопрос девиации психического здоровья отдельных личностей, и мировой опыт показал, что предсказать подобные преступления очень-очень тяжело", – обозначил Геращенко.

Он добавил, что для обеспечения безопасности украинских школ, можно воспользоваться услугами Государственной службы охраны, которая предоставляет так называемую "тревожную кнопку": через пять-семь минут после ее нажатия, на место приезжает специальный отряд силовиков.

"Однако, если в школе есть ребенок с маниакальными способностями, она за эти пять-семь минут может совершить страшные вещи", – заключил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 11 мая в казанскую школу №175 вошел вооруженный человек, устроивший взрыв самодельной бомбы и расстрелявший 9 человек. Он был задержан прибывшими на место сотрудниками Росгвардии. Идентификация личности установила, что подозреваемый в расстреле школьников – 19-летний студент университета управления "ТИСБИ" Ильназ Галявиев.

Позднее в этот же день в сети появились доказательства того, что стрелок заведомо готовился к преступлению и заявил, что готов "расправиться с биомусором", а накануне теракта в школе камеры видеонаблюдения зафиксировали покупку Галявиевым ружья.