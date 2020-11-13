Теракты в Париже 13 ноября 2015: как это было. Фото и видео

Ровно пять лет назад, вечером в пятницу, 13 ноября 2015 года, в Париже произошла серия терактов, жертвами которых стали 130 человек.

Эта атака стала крупнейшей по количеству погибших за всю историю Франции. В годовщину трагедии OBOZREVATEL вспоминает, как развивались события, а также публикует фото и видео с мест нападений.

Несколько терактов в Париже пять лет назад, в пятницу, 13 ноября, были совершены практически одновременно.

Вблизи стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии и где присутствовал президент Франции Франсуа Олланд, прогремели три взрыва; в нескольких ресторанах расстреляли посетителей, а в театре "Батаклан" около сотни человек были захвачены и убиты.

Жертвами терактов стали 130 человек, еще более 350 были ранены. Погибшими были в основном люди 20-30 лет.

Во время матча сборной Франции и Германии возле стадиона "Стад де Франс" прогремели три взрыва. Первый из них произошел в 21:16 в баре поблизости, другие два – в 21:20 и в 21:53 в холле самого стадиона. Их устроили террористы-самоубийцы.

Президент Олланд и глава МИД Германии Вальтер Штайнмайер были эвакуированы со стадиона. Среди зрителей пострадавших также не было. Матч закончился победой сборной Франции, а во время эвакуации со стадиона болельщики пели "Марсельезу".

В отрезок времени между 21:20 и 21:44 террористы провели атаку на ресторан "Пти Камбодж" и бар "Ле Карийон", пиццерию "Ла Каза Ностра" и кафе "Ла Белль Экип". Посетителей заведений расстреляли из автоматов. В кафе "Контуар Вольтер" подорвался террорист-смертник.

В 21:50 было совершено нападение на концертный зал "Батаклан", когда там выступала рок-группа Eagles of Death Metal. Террористы стали расстреливать зрителей с криками "Аллах акбар" и "Это за Сирию", потом закрылись на втором этаже и принялись убивать заложников садистскими способами.

В "Батаклане" погибли около 100 человек, среди которых был менеджер Eagles of Death Metal. Ночью полиция провела штурм помещения, в ходе которого три террориста были убиты или взорвали шахидские пояса.

В связи с серией терактов во Франции в четвертый раз за ее историю было введено чрезвычайное положение. Границы были перекрыты, а вооруженные силы приведены в состояние полной боеготовности. Впервые с 1944 года был введен комендантский час в Париже. Власти объявили трёхдневный траур. Были закрыты Эйфелева башня и – впервые в своей истории – "Диснейленд".

Подозреваемый в организации терактов Абдельхамид Абауд, причастный к организации ИГИЛ, был убит в перестрелке с полицией 18 ноября 2015 года в ходе спецоперации в Сен-Дени.

Кроме того, по сообщению минобороны США, в декабре 2016 года в Сирии были убиты трое предположительных организаторов теракта: Салах Гурма и Самми Джеду, а также неустановленный третий, готовивший атаку в Бельгии в 2015 году. Все трое – из группировки "Исламское государство".

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября 2020 года во Франции, в городе Ницца мужчина с ножом убил трех человек. Две жертвы погибли просто внутри церкви Нотр-Дам. Через несколько часов попытки нападения исламистов были совершены и в Авиньоне, Лионе, а также в городе Джидда Саудовской Аравии.

А 2 ноября 2020 года произошла серия атак в Вене со стрельбой и взрывом, в результате которой погибли семь человек.