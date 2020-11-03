Теракт в Вене: появились первые подробности о личности нападавшего

Ликвидированный в Австрии террорист был уроженцем Вены с албанскими корнями.

Об этом сообщило издание Falter. Преступнику было 20 лет, он был известен австрийской разведке и входил в число 90 исламистов, которые планировали воевать в Сирии, пишут журналисты.

Немецкий таблоид Bild опубликовал информацию о том, что венский террорист, возможно, рассказывал о планах нападения в своем Instagram. Органы безопасности проверяют вероятность этого. В закрытом на данный момент аккаунте предполагаемый террорист позирует с автоматом Zastava M70, пистолетом и мачете. Венский стрелок тоже использовал подобный автомат и ручное огнестрельное оружие, говорится в сообщении.

Также в аккаунте была опубликована часть присяги на верность лидеру террористической группировки ИГИЛ.

В день теракта предполагаемый преступник опубликовал еще одну фотографию: из нескольких малокалиберных патронов, а также патронов, напоминающих калибр 7,62x39мм, он выложил надпись Baqiyah. Это слово является частью арабского высказывания Dawlatul al-Islam baqiyah wa tatamaddad – "исламское государство" уцелело и расширяется".

Также, по информации журналистов, утром в день совершения преступления предполагаемый стрелок отправил двум своим знакомым видео, на котором запечатлены эпизоды нападения на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в центре австрийской столицы 2 ноября произошла серия атак со стрельбой и взрывом. По данным полиции Вены, стрельба началась около 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву). На месте погибли три человека. Позже в больнице умерла еще одна пострадавшая. Террориста ликвидировали. Он являлся радикальным сторонником ИГИЛ. Во время теракта использовал штурмовую винтовку. Также на нем был пояс со взрывчаткой, который оказался муляжом.