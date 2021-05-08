Историк – о теориях про спасение Гитлера: этот маньяк не убегал, он погиб вместе с режимом

Нацистский диктатор Адольф Гитлер был охвачен своими бредовыми идеями и ему вряд ли удалось сбежать после краха его режима.

Заявление об этом, отвечая на вопрос о версиях смерти Гитлера, сделал историк и публицист Марк Солонин в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Запись разговора обнародовали в YouTube в пятницу, 7 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Солонин отметил, что не изучал вопрос того, выжил ли Гитлер после Второй мировой войны.

"Я изо всех сил стараюсь избегать публичного обсуждения всякого рода конспирологических теорий, поскольку... Ну, я лет 15 пишу всякого рода тексты, которые сугубо противоречат тому, что писала советская историческая пропаганда. Это вызывает понятную реакцию. Я не хочу втягиваться в конспирологические теории. Однако вы задали вопрос – и я должен на него ответить", – сказал публицист.

Солонин сказал, что он не психолог, но думает, что "товарищ Гитлер был очень идейным".

"Уж он, в отличие от [главы СССР] Иосифа Виссарионовича [Сталина], был идейным. Он был охвачен своими бредовыми идеями", – сказал историк.

Он считает, что именно такие идеи управляли поведением нацистского диктатора, а не "холодный циничный расчет", как у Сталина.

"И все, что мне известно об этом персонаже, говорит о том, что он никуда не убегал. Если бы мог – он бы мог убежать, но этот психопат, этот маньяк погиб вместе с режимом и страной, которую он создавал. То есть это было реальное самоубийство, оно не могло быть другим. Так мне представляется, хотя еще раз: я не психолог", – сказал Солонин.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Солонин считает, что слова президента России Владимира Путина о том, что СССР смог бы победить во Второй мировой войне и без участия Украины, – это троллинг и провокация.