Телеканалы Медведчука финансируются из 'ЛНР' – СМИ

Телеканалы нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука "112", "ZIK" и "NewsOne" финансируются компанией из отдельных районов Луганской области.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в СНБО и СБУ, ООО "Торговый дом "Донские угли" ведет свою деятельность на временно оккупированной территории Луганщины.

Также правоохранители сообщили, что указанная компания вместе с ГП "Торговый дом "Восточный Энерго-Альянс", "Министерством доходов и сборов "ЛНР" создали преступный механизм приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганской области. После чего продавали уголь в российские компании, а полученные средства направляли на поддержание деятельности псевдореспублики.

Отмечается, что по данному факту СБУ 2 открыло уголовное производство по ст.258-5 "Финансирование терроризма".

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