В Херсоне облили "кровью" вышедшую из СИЗО российскую шпионку. Фото и видео

В Херсоне 5 октября под залог в полмиллиона гривен выпустили из СИЗО подозреваемую в шпионаже на пользу РФ Татьяну Кузьмич (псевдо "Цветаева").

Когда женщина с сумками вышла на улицу, ее облили красной краской. Соответствующее видео опубликовала в Facebook представительница херсонской "Самообороны" Инна Усачева (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

По версии следствия, в 2015 году главу общественной организации "Русская национальная община "Русичъ", старшую преподавательницу коммунального вуза "Херсонская академия непрерывного образования" завербовал представитель российской спецслужбы с псевдонимом "Александр Престолов". Это произошло в Крыму, передает ТСН.

Установлено, что Кузьмич шпионила за украинскими службами и передавала информацию оккупантам через электронную почту, а также лично встречалась с россиянами на оккупированном полуострове и в Москве.

Во время обысков по месту жительства у нее нашли компьютер (с открытой почтой, через которую она передавала данные, и программой, которая удаляла отправленные файлы), мобильные телефоны, флэш-накопители, переносной магнитный накопитель памяти, украинские сим-карты, кредитные карты "Сбербанка России", российские рубли и российские агитационные материалы.

В августе суд арестовал шпионку до 9 октября с правом внесения залога в размере 529 тысяч 500 гривен. После этого к Кузьмич на встречу приезжало несколько пророссийских политических деятелей и адвокатов.

Согласно полученной информации, руководство "Россотрудничества" планировало внести залог за Кузьмич, а также намерено пригласить в Херсон представителей ОБСЕ, ООН, Красного Креста для оказания ситуации огласки.

Кроме того, залог якобы был готов заплатить член "Оппозиционного блока", нардеп Вадим Новинский. Кто именно заплатил деньги, пока не известно.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины заблокировала распространение из России и террористической "ДНР" фейков, которые должны были дестабилизировать ситуацию в стране накануне местных выборов.