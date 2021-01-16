Татьяна Чорновол: любого могут обвинить в убийстве и держать на крючке

Народного депутата VIII созыва Татьяну Чорновол обвинили в умышленном убийстве во время Революции Достоинства. Государственное бюро расследований уже передало в суд обвинительный акт. Если Чорновол признают виновной, ей грозит вплоть до высшей меры наказания.

Дело вызвало сильнейший резонанс, а участники Майдана убеждены: завтра тысячи украинцев могут оказаться за решеткой по сфальсифицированным обвинениям. Но это – только верхушка айсберга.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

В результате пожара в офисе "Партии регионов" 18 февраля 2014 года погиб сотрудник охраны, отвечающий также за техническую часть. Следствие считает, что поджог здания устроила Татьяна Чорновол.

Согласно тексту обвинительного акта, она подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ, а именно – в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни многих лиц.

Сама же Татьяна не раз объясняла, что поджогом офиса "ПР" она с мужем пыталась отвлечь внимание силовиков – чтобы спасти майдановцев и "оттянуть на себя" титушек, которые убивали активистов в Мариинском парке.

Как рассказала OBOZREVATEL Татьяна Чорновол, обвинение против нее – откровенная фальсификация.

"Умышленное убийство – это полный бред. Доказать такое можно только "по беспределу". Для таких ситуаций есть статья Уголовного кодекса о массовых беспорядках, по которой можно привлечь как организаторов, так и участников. Но это статья под амнистией и потому мне вменяют умышленное убийство", – убеждена экс-депутат.

В пяти томах дела, по словам Татьяны, не было ничего конкретного о гибели Владимира Захарова, все только о ней.

"Все пять томов дела – беллетристика о Тане Чорновол с публикациями даже из российских СМИ. Интересный момент: всем опрошенным свидетелям по делу о гибели Захарова задавали один и тот же вопрос: видели ли вы Чорновол? Были наводящие вопросы и это очень показательная ситуация. Нормального расследования не проводили", – утверждает Татьяна.

По ее словам, со смертью сотрудника офиса "ПР" не все так просто. И хотя экспертиза показала, что он умер, надышавшись угарным газом, вопросов меньше не становится.

"Почему Захаров им надышался? Почему не вышел на улицу? Тем более, он не попал в ловушку, его тело было обнаружено на первом этаже всего в нескольких метрах от открытых дверей. Скорее всего, потерял сознание – у него была глубокая рана на затылке. Случайно получить ее, например, при падении, мужчина не мог. Еще один момент: на нем были спущенные до колен брюки, расстегнутый ремень. То есть, Захаров мог что-то пытаться спрятать за пояс и вынести. У него нашли шесть жестких дисков, но думаю, что было что-то еще очень ценное", – поделилась мыслями Татьяна.

По ее словам, когда она спрашивала следователей о видео с тех жестких дисков, ей говорили – не имеет отношения к следствию.

"В итоге только два видео из того массива "пригодились" следствию. Это запись с камер наблюдения офиса "Партии регионов", а на видео была я. Но меня не было возле того выхода, где погиб Захаров", – добавила экс-депутат.

Помимо дисков у Захарова были при себе мобильные телефоны. По словам Чорновол, есть номера входящих-исходящих звонков, но дальше этого дело не пошло.

"Хотя очень важно было установить, кто дал приказ Захарову оставаться в офисе. Ведь все уже ушли, а он остался в задымленном помещении. Так кто его там оставил? Кто звонил Захарову? В деле ничего об этом нет – просто не расследовалось", – говорит Чорновол.

Татьяна также напомнила, что уголовное дело против нее открыл Александр Бабиков, адвокат экс-президента Виктора Януковича.

"Дело против меня инициировал Бабиков, адвокат Януковича, который в начале 2020 года возглавил Госбюро расследований (уволен в ноябре - Ред.). И первое, что он сделал – инициировал дело против меня. Пять лет своего депутатства я много чем занималась, но главным моим достижением считаю конфискации денег Януковича. Полтора миллиарда долларов было конфисковано в государственный бюджет", – рассказала Татьяна Чорновол.

Адвокат Ирина Кузина считает, что Татьяне Чорновол хотят назначить реальный срок заключения вплоть до высшей меры – пожизненного заключения – за то, в чем она не виновна.

"Татьяне инкриминируют умышленное убийство по предварительному сговору лиц и способом, опасным для жизни многих лиц. Два этих квалифицирующих признака могут свидетельствовать о намерениях назначить реальный срок заключения вплоть до пожизненного лишения свободы. Но никакого преднамеренного убийства нет и Татьяна не хотела чьей-то смерти. Это же можно установить по ее разговорам", – рассказала адвокат.

На самом деле Чорновол рассчитывала на то, что людей в помещении офиса ПР на Липской уже нет. "Работники этого здания во время допросов высказывали недоумение, почему один единственный человек не покинул помещение. Но всем уже известно, что в то время он демонтировал носители информации с камер видеонаблюдения. Так о каком намерении убить может идти речь? Квалификация неправильная", – убеждена Ирина Кузина.

Также адвокат считает, что действия следователей и прокуроров лежат не в плоскости закона.

Мирослав Гай – ветеран АТО и непосредственный участник событий Революции Достоинства – также убежден в политической подоплеке дела.

"Обвинение Татьяны Чорновол – это однозначно политически мотивированное дело. Поэтому я убежден: кто бы как ни относился к политической позиции Татьяны, к ее личному опыту, но она – одна из майдановцев, которые делали все возможное для противостояния диктатуре и предотвращению угрозе жизни. Нас убивали. Меня – на тот момент преподавателя театрального университета. Татьяну – жестко избили, но она чудом осталась жива... Мы имели полное право защищать свою жизнь. А гибель людей в те дни полностью на совести тех, кто решил что государственную репрессивную машину в виде милиции и спецслужб можно незаконно использовать против собственного народа", – говорит Гай.

По его мнению, суд над Татьяной – это попытка ревизии результатов Революции Достоинства. Попытка просто показать, что это дескать не революция, а "государственный переворот", какое-то "собрание сумасбродов" и "проплаченный шабаш".

"Но это абсолютно российский взгляд на грандиозное и очень важное для истории событие. Сейчас идет очередная попытка навязывания российского нарратива. И суд над Чорновол пророссийские силы будут по-полной использовать в пропаганде", – считает Гай.

Он убежден, Россия использует такие дела, поддерживая миллиардами денег в своих СМИ, в соцсетях – для того, чтобы навязывать гражданам всего мира свою позицию, свой взгляд на те или иные события.

"Поэтому я поддерживаю Татьяну Чорновол и призываю всех поддержать. В том числе и тех, кто возможно не разделяет ее политические позиции, потому что сейчас речь идет даже не о локальной, внутренней истории, это даже не вопрос смерти одного человека – того несчастного, который погиб. Это уже вопрос глобальных политических нарративов", – убежден офицер запаса.

Гай считает, что если точка зрения России о том, что произошло и происходит в нашей стране победит, Украина окажется в новом СССР под видом союзного государства.

"Победит украинская мысль – победит Украина, мы будем в цивилизации, Европе, НАТО, будем партнёрами США. Так что дело Тани Чорновол для России – это инструмент навязывания своей позиции. Если мы хотим выжить, мы должны сопротивляться", – добавил ветеран АТО.

Судебное заседание назначено на 31 марта, рассмотрение состоится в Печерском суде. По мнению Татьяны Чорновол, процесс может затянуться на годы и как бы громко ни звучало, но сейчас ее судьба напрямую зависит от судьбы Украины. "Если Украина будет склоняться в сторону России, то мне могут быстро вынести приговор", – говорит Чорновол.

Важный момент: по ее делу проходит "организованная группа и неустановленные лица". Причем их количество может быть каким угодно. Таким образом не исключено, что в любой момент "неугодных" участников Революции Достоинства могут привлечь к ответственности.

"Мое дело может послужить для запугиванием представителей активного гражданского общества, которые были на Майдане. Вспомнилось, как еще во время "Украина без Кучмы" меня вызывали в СБУ, запугивали какими то фейками: "А мы тебя вот по этому делу посадим или по этому". Сегодня же могут угрожать людям, что они "пойдут" по делу Чорновол. Держать в руках такой инструмент влияния – тоже имеет какой-то смысл", – считает Татьяна.

Поддерживающие Чорновол убеждены: такая попытка возможна, чтобы как минимум предотвратить массовые протесты. А поводов для них с каждым днем хоть отбавляй.