Татарову снова не смогли избрать меру пресечения: под судом устроили протест

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
565
Избрание меры пресечения Татарову снова перенесли

Высший антикоррупционный суд снова перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Украины Олегу Татарову – теперь на 30 декабря.

Как сообщает 24 канал, причиной такого решения суда стала неявка прокурора. Сам Татаров прибыл в суд, зайдя через черный ход (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Перед центральным входом собрались десятки протестующих. В руках они держали плакаты с призывом к прокурорам "не опозорить себя и страну" и другими надписями.

Также среди требований активистов – увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой. Одним из организаторов акции выступило "Движение Сопротивления Капитуляции".

Татаров в суде
У суда собрались десятки протестующих
Здание охраняли нацгвардейцы
Активисты держали плакаты с призывом к прокурорам
Одним из организаторов акции выступило "Движение Сопротивления Капитуляции"

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинапротестОфис президентаОлег Татаров