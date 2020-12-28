Татарову снова не смогли избрать меру пресечения: под судом устроили протест
Высший антикоррупционный суд снова перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Украины Олегу Татарову – теперь на 30 декабря.
Как сообщает 24 канал, причиной такого решения суда стала неявка прокурора. Сам Татаров прибыл в суд, зайдя через черный ход (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Перед центральным входом собрались десятки протестующих. В руках они держали плакаты с призывом к прокурорам "не опозорить себя и страну" и другими надписями.
Также среди требований активистов – увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой. Одним из организаторов акции выступило "Движение Сопротивления Капитуляции".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Татаров подозревается НАБУ в причастности к делу "Укрбуда" о возможных злоупотреблениях и хищениях денег при строительстве жилья для Нацгвардии.
В частности, чиновник может быть причастен к фальсификации экспертизы по делу руководителя строительной организации Максима Микитася.
Юрий Бутусов говорил, что подозрение для Татарова должны были вручить еще 28 ноября, но этот шаг якобы заблокировал судья Высшего антикоррупционного суда.
2 декабря НАБУ заявило о сознательном давление на следствие и попытку сорвать дело по Татарову со стороны Офиса генпрокурора.
Сам Татаров заявил, что не причастен к коррупционным схемам по делу "Укрбуда".
Президент Украины Владимир Зеленский отказался назвать Татарова коррупционером.
24 декабря стало известно, что Офис генерального прокурора передал производство по Татарову из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.
В ответ НАБУ назвало незаконной передачу дела Татарова в СБУ. Бюро открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства в это дело генпрокурора Ирины Венедиктовой.
При этом Венедиктова заявила о своей непричастности к решению о передаче в СБУ дела Татарова.