Татарову снова не смогли избрать меру пресечения: под судом устроили протест

Высший антикоррупционный суд снова перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Украины Олегу Татарову – теперь на 30 декабря.

Как сообщает 24 канал, причиной такого решения суда стала неявка прокурора. Сам Татаров прибыл в суд, зайдя через черный ход (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Перед центральным входом собрались десятки протестующих. В руках они держали плакаты с призывом к прокурорам "не опозорить себя и страну" и другими надписями.

Также среди требований активистов – увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой. Одним из организаторов акции выступило "Движение Сопротивления Капитуляции".

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