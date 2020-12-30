Татарова передумали арестовывать и заговорили о необоснованности подозрения
Прокуроры в суде по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову отозвали ходатайство о взятии его под стражу в связи с возможной необоснованностью предъявленного подозрения.
Об этом сообщило информагентство "Интерфакс-Украина". Заявление было сделано 30 декабря во время судебного заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
"Отзываем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным", – озвучил заявление новой группы прокуроров представитель обвинения.
Прокуроры отметили необходимость изучения материалов дела в полном объеме, на что у них не было времени после передачи дела из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Службу безопасности Украины (СБУ) и смены группы процессуальных руководителей.
Защита Татарова поддержала данное заявление прокуроров.
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и не стал избирать меру пресечения подозреваемому.
Предыдущее заседание ВАКС по делу Татарова должно было состояться 28 декабря, но его перенесли на 30 декабря из-за неявки прокурора. Тогда перед центральным входом собрались десятки протестующих. В руках они держали плакаты с призывом к прокурорам "не опозорить себя и страну" и другими призывами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Татаров подозревается НАБУ в причастности к делу "Укрбуда" о возможных злоупотреблениях и хищениях денег при строительстве жилья для Нацгвардии.
В частности, чиновник может быть причастен к фальсификации экспертизы по делу руководителя строительной организации Максима Микитася.
Журналист Юрий Бутусов говорил, что подозрение для Татарова должны были вручить еще 28 ноября, но этот шаг якобы заблокировал судья Высшего антикоррупционного суда.
2 декабря НАБУ заявило о сознательном давление на следствие и попытку сорвать дело по Татарову со стороны Офиса генпрокурора.
Сам Татаров заявил, что не причастен к коррупционным схемам по делу "Укрбуда".
Президент Украины Владимир Зеленский отказался назвать Татарова коррупционером.
24 декабря стало известно, что Офис генерального прокурора передал производство по Татарову из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.
В ответ НАБУ назвало незаконной передачу дела Татарова в СБУ. Бюро открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства в это дело генпрокурора Ирины Венедиктовой.
При этом Венедиктова заявила о своей непричастности к решению о передаче в СБУ дела Татарова.
Позже стало известно, что депутатам от "Слуги народа" раздали тезисы о том, как комментировать на эфирах дело Татарова.