Татарова передумали арестовывать и заговорили о необоснованности подозрения

Прокуроры в суде по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову отозвали ходатайство о взятии его под стражу в связи с возможной необоснованностью предъявленного подозрения.

Об этом сообщило информагентство "Интерфакс-Украина". Заявление было сделано 30 декабря во время судебного заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

"Отзываем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным", – озвучил заявление новой группы прокуроров представитель обвинения.

Прокуроры отметили необходимость изучения материалов дела в полном объеме, на что у них не было времени после передачи дела из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Службу безопасности Украины (СБУ) и смены группы процессуальных руководителей.

Защита Татарова поддержала данное заявление прокуроров.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и не стал избирать меру пресечения подозреваемому.

Предыдущее заседание ВАКС по делу Татарова должно было состояться 28 декабря, но его перенесли на 30 декабря из-за неявки прокурора. Тогда перед центральным входом собрались десятки протестующих. В руках они держали плакаты с призывом к прокурорам "не опозорить себя и страну" и другими призывами.

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