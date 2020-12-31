Татарова может спасти главный следователь Нацполиции Цуцкиридзе, – Бутусов
В спасении бывшего сотрудника "Укрбуда", заместителя главы Офиса президента Олега Татарова заинтересован начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, которого с ним связывают старые отношения.
Об этом написал главный редактор издания Цензор.нет Юрий Бутусов. Он напомнил, что 31 декабря Шевченковский суд Киева избирал меру пресечения для Максима Микитася – обвиняемого Национальным антикоррупционным бюро по делу "Укрбуда", который пошел на сотрудничество с детективами и дал показания против Татарова.
По словам журналиста, если суд примет решение задержать Микитася, он из рук НАБУ попадет в полицию, к Цуцкиридзе.
"Татаров и Цуцкиридзе – близкие друзья по жизни, связанные многими совместными делами и решениями, оба они очень небедные милиционеры. Они делали карьеру вместе", – написал Бутусов.
Он напомнил, что оба являются земляками и одновременно в 2011-м году при президентстве Януковича стали заместителями начальника Главного следственного управления МВД.
Журналист также отметил, что Татаров принимал участие в подавлении протестов во время Революции Достоинства и был люстрирован.
"С таким человеком политикам должно быть позорно находиться в одном помещении, но тем не менее, Татарова незаконно назначили в Офис президента в обход люстрации и он стал незаменимым", – написал Бутусов.
Он отметил, что Цуцкиридзе после Революции Достоинства сохранил и должность, и близкие отношения с Татаровым. Они вместе числятся соавторами многих научных работ.
По словам журналиста, Татаров благодаря своим связям в полиции долгие годы "решал" конфликты с силовиками в компании "Укрбуд", защищал руководство компании и многие годы публично выступал против НАБУ и антикоррупционной системы.
"И вот сейчас Татаров нашел себе новую крышу - Офис президента, и под этой крышей устроил "дерибан" "Укрбуда", а всю ответственность за темные дела повесил на одного Микитася, с которым они много лет все делали вместе, даже отдыхали семьями на море", – написал главред.
Он также подчеркнул, что, учитывая близкие связи Татарова с руководством ГСУ НПУ, расследование дел, где фигурируют Татаров и Микитась, логично объединить и вернуть НАБУ и САП.
"Это исключит малейшие сомнения и не позволит кому-либо из бывших руководителей "Укрбуда" уйти от ответственности. Да, надо расследовать все обвинения и по похищению человека, которые сейчас выдвинуты против Микитася, и коррупционные", – резюмировал Бутусов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Татаров подозревается НАБУ в причастности к делу "Укрбуда" о возможных злоупотреблениях и хищениях денег при строительстве жилья для Нацгвардии.
В частности, чиновник может быть причастен к фальсификации экспертизы по делу руководителя строительной организации Максима Микитася.
Журналист Юрий Бутусов говорил, что подозрение для Татарова должны были вручить еще 28 ноября, но этот шаг якобы заблокировал судья Высшего антикоррупционного суда.
2 декабря НАБУ заявило о сознательном давлении на следствие и попытке сорвать дело по Татарову со стороны Офиса генпрокурора.
Сам Татаров заявил, что непричастен к коррупционным схемам по делу "Укрбуда".
Президент Украины Владимир Зеленский отказался назвать Татарова коррупционером.
24 декабря стало известно, что Офис генерального прокурора передал производство по Татарову из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.
В ответ НАБУ назвало незаконной передачу дела Татарова в СБУ. Бюро открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства в это дело генпрокурора Ирины Венедиктовой.
При этом Венедиктова заявила о своей непричастности к решению о передаче в СБУ дела Татарова.
Позже стало известно, что депутатам от "Слуги народа" раздали тезисы о том, как комментировать на эфирах дело Татарова.