Татарова может спасти главный следователь Нацполиции Цуцкиридзе, – Бутусов

В спасении бывшего сотрудника "Укрбуда", заместителя главы Офиса президента Олега Татарова заинтересован начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, которого с ним связывают старые отношения.

Об этом написал главный редактор издания Цензор.нет Юрий Бутусов. Он напомнил, что 31 декабря Шевченковский суд Киева избирал меру пресечения для Максима Микитася – обвиняемого Национальным антикоррупционным бюро по делу "Укрбуда", который пошел на сотрудничество с детективами и дал показания против Татарова.

По словам журналиста, если суд примет решение задержать Микитася, он из рук НАБУ попадет в полицию, к Цуцкиридзе.

"Татаров и Цуцкиридзе – близкие друзья по жизни, связанные многими совместными делами и решениями, оба они очень небедные милиционеры. Они делали карьеру вместе", – написал Бутусов.

Он напомнил, что оба являются земляками и одновременно в 2011-м году при президентстве Януковича стали заместителями начальника Главного следственного управления МВД.

Журналист также отметил, что Татаров принимал участие в подавлении протестов во время Революции Достоинства и был люстрирован.

"С таким человеком политикам должно быть позорно находиться в одном помещении, но тем не менее, Татарова незаконно назначили в Офис президента в обход люстрации и он стал незаменимым", – написал Бутусов.

Он отметил, что Цуцкиридзе после Революции Достоинства сохранил и должность, и близкие отношения с Татаровым. Они вместе числятся соавторами многих научных работ.

По словам журналиста, Татаров благодаря своим связям в полиции долгие годы "решал" конфликты с силовиками в компании "Укрбуд", защищал руководство компании и многие годы публично выступал против НАБУ и антикоррупционной системы.

"И вот сейчас Татаров нашел себе новую крышу - Офис президента, и под этой крышей устроил "дерибан" "Укрбуда", а всю ответственность за темные дела повесил на одного Микитася, с которым они много лет все делали вместе, даже отдыхали семьями на море", – написал главред.

Он также подчеркнул, что, учитывая близкие связи Татарова с руководством ГСУ НПУ, расследование дел, где фигурируют Татаров и Микитась, логично объединить и вернуть НАБУ и САП.

"Это исключит малейшие сомнения и не позволит кому-либо из бывших руководителей "Укрбуда" уйти от ответственности. Да, надо расследовать все обвинения и по похищению человека, которые сейчас выдвинуты против Микитася, и коррупционные", – резюмировал Бутусов.

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