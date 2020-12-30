Татаров вышел из суда под крики "Позор!" и прокомментировал подозрение

Замглавы Офиса президента Олег Татаров, подозреваемый в причастности к делу "Укрбуда" о присвоении средств Нацгвардии, покинул здание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) под крики "Позор!".

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Сегодня". Активисты, устроившие пикет, также зажгли дымовые шашки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сам Татаров заявил, что собирается доказать несостоятельность и лживость обвинений против него.

Такое заявление чиновник сделал после судебного заседания, на котором ему должны были избрать меру пресечения, однако не стали этого делать на основании заявления новой группы прокуроров. Они отозвали ходатайство о его аресте в связи с возможной необоснованностью предъявленного подозрения.

Суд поддержал ходатайство обвинения. Судья ВАКС заявил, что это решение обжалованию не подлежит, а его полный текст будет опубликован утром 31 декабря.

Татаров после судебного заседания заявил журналистам о том, что не общается с правоохранительными органами, предъявившими ему обвинение, а также о том, что не общался с президентом Владимиром Зеленским.

На вопрос, почему представители стороны обвинения выступили фактически его адвокатами, чиновник сказал, что это "только кажется".

"Позиция обвинения и позиция защиты совпадать не могут", – отметил он и добавил, что настроен на открытый судебный процесс.

Татаров подтвердил, что ранее имел статус адвоката.

"Это никоим образом не влияет на рассмотрение судебного иска. Довод защиты – о том, что была нарушена процедура подписания и вручения мне сообщения о подозрении", – сказал замглавы ОПГ.

Предыдущее заседание ВАКС по делу Татарова должно было состояться 28 декабря. Однако его пришлось перенести на 30 декабря из-за неявки прокурора. Тогда к зданию суда также пришли десятки протестующих. В руках они держали плакаты с призывом к прокурорам "не опозорить себя и страну" и другими надписями.

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