Татаров ответил на подписание ему САП подозрения по делу "Укрбуда"

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в очередной раз заявил, что не причастен к коррупционным схемам по делу "Укрбуда".

Так он отреагировал на намерение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручить ему подозрение в рамках этого расследование. Свою позицию заместитель главы ОПУ изложил в Telegram-канале.

Прежде всего он выступил с обвинениями в сторону руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

"Сытник – это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты", – заверил Татаров.

Также он добавил, что будет доказывать свою невиновность по делу о компании "Украбуд".

"Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", – подчеркнул заместитель главы ОПУ.

Напомним: 18 декабря журналист Юрий Бутусов отметил, что м. о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение Олегу Татарову, который подозревается НАБУ в причастности к делу "Укрбуда". Хотя документ ему еще не вручили.

Сам Татаров ранее заявлял, что окружение главы Бюро Артема Сытника "распространяет слухи" о нем в этом деле.

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