Татаров ответил на подписание ему САП подозрения по делу "Укрбуда"
Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров в очередной раз заявил, что не причастен к коррупционным схемам по делу "Укрбуда".
Так он отреагировал на намерение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручить ему подозрение в рамках этого расследование. Свою позицию заместитель главы ОПУ изложил в Telegram-канале.
Прежде всего он выступил с обвинениями в сторону руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
"Сытник – это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты", – заверил Татаров.
Также он добавил, что будет доказывать свою невиновность по делу о компании "Украбуд".
"Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу", – подчеркнул заместитель главы ОПУ.
Напомним: 18 декабря журналист Юрий Бутусов отметил, что м. о. главы САП Максим Грищук подписал подозрение Олегу Татарову, который подозревается НАБУ в причастности к делу "Укрбуда". Хотя документ ему еще не вручили.
Сам Татаров ранее заявлял, что окружение главы Бюро Артема Сытника "распространяет слухи" о нем в этом деле.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Татаров подозревается НАБУ в причастности к делу "Укрбуда" о возможных злоупотреблениях и хищениях денег при строительстве жилья для Нацгвардии.
В частности, чиновник может быть причастен к фальсификации экспертизы по делу руководителя строительной организации Максима Микитася.
Юрий Бутусов говорил, что подозрение Татарову должны были вручить еще 28 ноября, но этот шаг якобы заблокировал судья Высшего антикоррупционного суда.
2 декабря НАБУ заявило о сознательном давлении на следствие и попытке сорвать дело по Татарову со стороны Офиса генпрокурора.