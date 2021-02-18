Татаров оказался заслуженным: журналисты выяснили, как Янукович оценил правоохранительную деятельность милиционера. Документ

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в декабре 2013 года, во время Революции достоинства, получил от тогдашнего президента Виктора Януковича звание "Заслуженный юрист Украины".

Об этом пишут "Схемы" ссылаясь на соответствующий документ, который оказался в распоряжении журналистов. Представление на предоставление звания внес министр внутренних дел в то время Виталий Захарченко (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

В письме тогдашнего главы МВД от 16 декабря 2013 года говорится, что Татаров заслуживает на такое звание за "весомый вклад в строительство правового государства, борьбу с преступностью, умелую организацию работы подразделений внутренних дел с обеспечением защиты прав и свобод граждан, правопорядка".

Указом Януковича от 22 января 2014 года Татаров получил звание "Заслуженного юриста Украины".

На тот момент он занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД.

Как уточняют журналисты, также Татаров регулярно комментировал события на Майдане и распространял обвинения в адрес активистов, которые до сегодняшнего дня еще не доказаны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Олег Татаров подозревается в фальсификации экспертизы по делу руководителя "Укрбуда" Максима Микитася. Крупнейшая строительная госкорпорация "Укрбуд" не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

Сотрудник ОП якобы передавал взятку от Микитася для замглавы экспертного центра МВД – Константина Дубоноса. Такие показания дал сам экс-глава "Укрбуда".