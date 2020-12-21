Татаров написал заявление о приостановлении полномочий и пришел в НАБУ

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей и пришел в Национальное антикоррупционное бюро за подозрением.

О своем посещении НАБУ Татаров написал в Telegram. Он подчеркнул, что пришел по собственной инициативе.

Замглавы ОП сообщил, что материалы дела о предоставлении им четыре года назад, в период работы адвокатом, скидки на паркоместо для эксперта института экспертиз якобы полностью сфальсифицированы.

"В НАБУ нет ни одного прямого или косвенного доказательства. На мой взгляд, все это домыслами, которые НАБУ "обменяла" на свободу одного из подозреваемых. Предоставив эту свободу в обмен на клевету другого человека", – написал Татаров.

Он также заявил, что за "фальсификацией" дела стоит глава НАБУ Артем Сытник, и пообещал доказать свою невиновность.

По информации "Украинской правды", которая сослалась на советника руководителя ОП Михаила Подоляка, Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

"В связи с существенным общественным резонансом и во избежание любых манипулятивных трактовок, заместитель главы ОПУ Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передачу этих обязанностей другому должностному лицу" , – сказал Подоляк.

Он добавил, что Татаров решил написать соответствующее заявление, чтобы не допустить конфликта интересов и давления на правоохранительные органы.

По словам советника главы ОП, озвученные публично предыдущие обвинения касаются периода работы Татарова в частном бизнесе задолго до назначения его на должность в государственной сфере.

Подоляк подчеркнул, что Татаров будет защищаться как частное лицо.

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