Таран заявил о подготовке России к размещению ядерного оружия в Крыму
Россия начала подготовку к размещению своего ядерного оружия во временно оккупированном Крыму. Такой шаг несет угрозу не только для Украины, но и для ее государств-партнеров.
Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, общаясь с турецкими журналистами, передает пресс-служба Миниобороны. Он отметил, что Турцию как морскую державу в частности должна особенно беспокоить агрессивная деятельность Российской Федерации.
"Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", – отметил Таран.
Кроме того, он акцентировал внимание на действиях страны-агрессора, направленных на блокировании Керченского пролива для международного судоходства.
Еще одно доказательство враждебности России, по словам министра обороны, – это применение в акватории Черного моря средств радиоэлектронной борьбы, которые приводят к сбоям в навигационных системах самолетов и кораблей на этом участке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее о высокой вероятности размещения на Крымском полуострове ядерных российских ракет говорил секретарь СНБО Алекcей Данилов.
Он отметил, что такое вооружение на оккупированной территории нужно будет агрессору, если он начнет проигрывать.
Со своей стороны, заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос отметил, что в Крыму еще во времена СССР были созданы несколько объектов, где можно дислоцировать ядерное оружие.
В частности, это так называемая "Феодосия-13", ныне село Краснокаменка, и Балаклава.