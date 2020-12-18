Таран заявил о подготовке России к размещению ядерного оружия в Крыму

Россия начала подготовку к размещению своего ядерного оружия во временно оккупированном Крыму. Такой шаг несет угрозу не только для Украины, но и для ее государств-партнеров.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, общаясь с турецкими журналистами, передает пресс-служба Миниобороны. Он отметил, что Турцию как морскую державу в частности должна особенно беспокоить агрессивная деятельность Российской Федерации.

"Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", – отметил Таран.

Кроме того, он акцентировал внимание на действиях страны-агрессора, направленных на блокировании Керченского пролива для международного судоходства.

Еще одно доказательство враждебности России, по словам министра обороны, – это применение в акватории Черного моря средств радиоэлектронной борьбы, которые приводят к сбоям в навигационных системах самолетов и кораблей на этом участке.

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