Таксиста, сбившего насмерть двух человек в Киеве, отправили за решетку
13 ноября такси Uber врезалось в остановку общественного транспорта в Киеве
Двое пострадавших умерли во время оказания им медицинской помощи
Еще один человек получил серьезные травмы
Шевченковский районный суд Киева взял под стражу на два месяца 22-летнего Дмитрия Ломакина – виновника смертельного ДТП на Окружной дороге столицы.
Ранее мужчина уже пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщает "Суспільне". Во время объявления меры пресечения он каялся и говорил, что готов помогать следствию (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Прокурор отметил, что Ломакин не имеет прочных социальных связей, а также в течение года привлекался к ответственности, в частности, за неправильную парковку, проезд на запрещающий знак и превышение скорости. В день ДТП мужчина двигался со скоростью 80 км/ч.
Адвокат подозреваемого просил отпустить Ломакина под домашний арест, поскольку тот сирота и искренне раскаивается в содеянном. Однако суд удовлетворил просьбу прокурора отправить подозреваемого за решетку.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в сети появилось видео смертельного ДТП на Окружной дороге столицы. Его опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он также назвал возможную причину трагедии – водитель якобы заснул за рулем.