Таксист, убивший пешехода в Киеве, сделал признание в суде

Гражданин Азербайджана, который из-за конфликта на дороге в центре Киева двумя ударами убил 52-летнего мужчину, заверяет, что не хотел его смерти.

Присутствовавшая в суде дочь погибшего, которым был житель Киева Владислав Корниенко, не принимает извинений, сообщает ТСН. О произошедшей трагедии она узнала случайно – из новостей.

Роковой конфликт произошел недалеко театра Ивана Франко. "Я просто хотел напугать. Я не думал, что так получится. Я честно не хотел его убивать", – сказал в суде подозреваемый.

Азизли Абдулла Оглы – гражданин Азербайджана, в Киеве живет около года, работает таксистом. В Украине имеет временный вид на жительство, так как женат на украинке.

По его словам, в тот момент он вез пассажира и затормозил перед пешеходным переходом, пропуская людей. Но один из прохожих оказался чем-то недовольным и стал конфликтовать. Таксист не выдержал, вышел из авто и ударил пешехода. А поехал, так как был в состоянии аффекта, утверждает подозреваемый.

О гибели киевлянина он узнал, когда его задержали патрульные, говорит Абдулла. Его супруга, Мадина, в суде обещала помощь родственникам погибших.

"Он работает без выходных. Он никогда ни с кем не дрался. Он не жестокий. Он очень добрый человек. Мы готовы помочь его семье, сделать все, что угодно", – сказала она.

На вопрос, примет ли извинения, родственница погибшего Корниенко ответила: "Нет".

Адвокат просил для подозреваемого круглосуточный домашний арест, но суд отправил Абдуллу под стражу на два месяцы. Если его вина будет доказана, мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля водитель Hyundai во время ссоры с пешеходом убил его двумя ударами и скрылся. Через час полиция задержала Абдуллу на перекрестке Братиславской-Стальского.