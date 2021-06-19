В Нидерландах сейчас продолжается суд по сбитому "Боингу" МН17, и в ходе заседаний заслушивают записи переговоров боевиков "ДНР". Интересно, что звучат не только те записи, которые касаются непосредственно "Бука" и сбитого пассажирского лайнера, но и другие фрагменты переговоров, которые позволяют нам оценить общую военную обстановку на тот момент.

Вот показательный кусок, который позволяет оценить боеспособность так называемого "ополчения". Боевики жалуются, что несут большие потери и признают, что украинские военные разносят их в пух и прах. Очевидно, что без вмешательства из России весь этот сброд не продержался бы и нескольких месяцев.

В итоге спасать "шахтеров и трактористов", оказавшихся в июле 2014 на грани полного разгрома, пришлось массированными обстрелами позиций ВСУ с территории РФ.

В нидерландском суде подтвердили многочисленные факты нанесения артударов по позициям ВСУ с территории России.

Такая "гражданская война"

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