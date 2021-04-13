Так началась война: хроники первого боя на Донбассе

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 года "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины"... С этой фразы указа, размещенного на сайте президента Украины 14 апреля 2014-го, началась новая страница российско-украинской войны – стартовала так называемая антитеррористическая операция.

Впоследствии правовой статус событий на Донбассе был изменен на операцию Объединенных сил. Однако по факту и за аббревиатурой АТО, и за ее "преемницей" ООС скрывается одно и то же: война. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как она начиналась.

Тогдашнему и.о. президента Украины, спикеру Верховной Рады Александру Турчинову в течение следующих 7 лет неоднократно бросали упрек, который сводился к вопросу "Почему АТО, а не война?" Хотя ответ на этот вопрос становится очевидным, если вспомнить, что предшествовало подписанию упомянутого указа. И не забывать, что доказательства планирования и реализации плана по оккупации 8 восточных и южных регионов Украины, создание в них целого ряда "народных республик", которые должны были объединиться в выдуманную в Кремле "Новороссию", мы получили значительно позже. В частности, и со взломанных почтовых ящиков российских идеологов и кураторов российской агрессии против Украины из команды печально известного экс-советника Путина Владислава Суркова.

"В то время это был единственный возможный правовой механизм в государстве, который можно было применить. Это уже доказано временем. Руководство страны на тот момент действовало в том правовом поле, которое было в наличии и позволяло ему вообще какие-то действия. Введение особого положения и развертывание антитеррористической операции – было единственным путем, который бы не позволил войне перекинуться на остальные соседние области. Имею в виду реализацию масштабного проекта "Новороссия". Даже нельзя представить себе какой-то другой вариант развития событий. Разве что поднять руки вверх и сказать: "Все, мы не сопротивляемся, забирайте, что хотите", – убежден генерал-майор Михаил Забродский, который на тот момент командовал 95 отдельной аэромобильной бригадой, впоследствии сыгравшей значительную роль в ходе войны в целом и в освобождении первого захваченного российскими боевиками города Славянск в частности.

На тот момент, вспоминает он, события сменялись настолько быстро, что сформировать определенную картину ситуации не удавалось, даже находясь в эпицентре войны, которая тогда зарождалась.

"Те военные части Вооруженных сил, которые уже тогда находились на востоке – жили в определенном информационном вакууме и изоляции. Мы получали новости только из открытых источников, кроме того – было много слухов. Я уверен, что объективной картины происходящего тогда не было ни у кого из рядовых исполнителей. была лишь уверенность, что мы делаем правильное дело и действуем в рамках закона", – говорит Забродский.

С 12 апреля 2014 года тихий провинциальный городок Славянск на целых три месяца превратился в одну из самых горячих точек Донбасса. Именно в этот день в город вошла российская диверсионная группа под руководством россиянина Игоря Стрелкова (Гиркина) (по данным украинской разведки – представителя ГРУ РФ, сам он в своих многочисленных интервью неоднократно подчеркивал, что работал в ФСБ).

"Бандитов Гиркина в Славянск тогда зашло до 25 человек. Я думаю, у них просто была агентура на месте. И они уже в Славянске "обросли" людьми, которые их ждали. У нас потом была информация, что они и оружие там накапливали заранее, и людей готовили при одной из церквей Московского патриархата в городе, где они укрывались... На Гиркина и его банду в Славянске ждала "околоправославно-московская" братва, назовем это так. И казачки. Эта агентура сразу к ним подключилась, к ним присоединились местные "ватники". Так российские диверсанты нарастили "мускулы", – рассказал OBOZREVATEL тогдашний заместитель председателя СБУ генерал-майор Виктор Ягуней.

Группа Гиркина, объединившись с местным криминалитетом и пророссийски настроенными жителями города, захватила городской отдел милиции и местное управление СБУ, завладела оружием, которое там хранилось, взяла в заложники правоохранителей.

По городу начали расти баррикады, а над государственными учреждениями Славянска вместо украинских государственных флагов запестрели российские триколоры.

Тогдашняя руководительница горсовета Неля Штепа, после встречи с диверсантами, заявила, что город оказался под контролем "ополченцев", которые собираются провести "референдум", в чем она их, дескать, полностью поддерживает.

Уже через сутки, утром 13 апреля, террористы контролировали все выезды из города. Они также захватили соседние Краматорск, Константиновку, Дружковку и Красный Лиман. Под контролем российских гибридных войск оказались и админздания Донецка и Горловки. И везде пришельцы начали терроризировать местное население: грабить, пытать и убивать людей. Часть пропавших без вести местных жителей впоследствии находили мертвыми.

Официальному Киеву нужно было срочно реагировать на случившееся. Именно поэтому уже утром 13 апреля по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины в Донбассе началась АТО – локальная антитеррористическая операция.

"У нас, безусловно, колоссальная опасность сегодня грозит Донбассу. Но кроме российского спецназа, кроме террористов, на Донбассе сотни тысяч обманутых российской пропагандой граждан Украины. А рядом с ними – сотни тысяч ни в чем не повинных украинцев. И именно поэтому проводить любые антитеррористические меры надо взвешенно и ответственно. И цель этих мероприятий – защита людей. Я хочу вас проинформировать, что сегодня утром на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция. Но она будет проводиться поэтапно, ответственно и взвешенно. Цель этих действий – защитить граждан Украины. Остановить террор. Остановить преступность. Остановить попытки разорвать на куски нашу страну", - заявил в тот день, 13 апреля, в парламенте Турчинов.

На тот момент перед руководством силовых структур стояла задача: выбить банду Гиркина из города до того, как ей удастся там закрепиться и нарастить численный состав и вооружение. Для этого на рассвете 13 апреля 80 бойцов милицейского спецподразделения "Омега" на вертолетах из Донецка должны были прибыть в Славянск. Там они согласно плану должны были соединиться с группой бойцов 80й ОАЄМБ на 7 БТРах, которая выдвинулась из Луганска, вместе пробить импровизированные баррикады вокруг города – и освободить его. Управление этой операцией осуществляла Служба безопасности Украины, в частности первый заместитель председателя СБУ, руководитель Антитеррористического центра Виталий Цыганок, который находился на прямой связи с тогдашним и.о. президента Александром Турчиновым.

Параллельно с этим в Службе планировали еще одну операцию, для выполнения которой были привлечены бойцы центра специальных операций "Альфа". О ее деталях нам рассказал Ягун.

"У меня была другая задача. По нашей оперативной информации действия группы Гиркина руководствовались и координировались кадровым сотрудником одной из спецслужб РФ. Этот разведчик, диверсант на тот момент находился в гостинице в Славянске и в телефонном режиме координировал деятельность боевиков, соединял их с другими силами в других городах Донецкой и Луганской областей. Это была отдельная личность, которая не светилась во время боевых действий, выступала куратором. Мы знали о нем, знали об этой операции, перехватывали его звонки. И наша специальная группа под руководством тогдашнего начальника ЦСО "Альфа" Геннадия Кузнецова с приданными сотрудниками технических спецслужб, усиленная сотрудниками "Альфы" из Полтавы должна была на двух машинах во время операции "Омеги" зайти в город и попытаться захватить этого диверсанта-куратора. Потому что он нам был критически важен", - вспоминает Ягун.

Однако 13 апреля все с самого начала пошло не так, как планировалось. Группа бойцов "Омеги", которой руководил генерал Александр Кривенко, задержалась с вылетом. А армейские БТРы, колонну которых на своем собственном авто вел тогдашний командующий ВДВ Александр Швец, ранним утром того дня подошли в пригород Славянска – села Семеновка – и... остановились.

"Они должны быть совсем в другом месте. Наши бойцы "Альфы", которые ждали начала операции и делали собственную разведку на местности, обнаружили их чисто случайно. Передали эту информацию нам. Тогда Цыганок решил, что мы поедем на место – и разберемся, почему военные не выдвигаются на соединение с "Омегой", которая уже высадилась на небольшом аэродроме Славянского летного училища, а стоят на месте и ничего не делают. Поехали ребята из "Альфы" на своей машине, Volkswagen транспортер синего цвета, мы на моей машине и к нам еще присоединился начальник МВД в Донецкой области Константин Пожидаев на своем авто. Доехали до того места, где стояли БТРы, вышли и начали разбираться, что случилось и почему они не идут. И столкнулись с непонятной позицией Швеца, который начал убегать от нас, где-то прятаться... Цыганок ему говорил, что он срывает нам операцию государственного значения – а он отвечал, что без прямого письменного приказа никуда двигаться не будет", – вспоминает Ягун.

По его словам, на уговоры Швеца выполнить приказ они потратили добрых 2 часа. Не помогли даже звонки в Киев и телефонный разговор с тогдашним и.о. министра обороны Михаилом Ковалем.

Драгоценное время шло – и о том, что на подступах к Славянску то происходит, узнали в захваченном городе.

"Там же машины ездили. Нас обнаружили. Кто-то увидел, что там стоят машины, есть вооруженные люди, БТРы. Эта информация дошла до города – и к нам приехала Неля Штепа с группой людей. Она ходила, какие-то ветки дорогу бросала, кричала что-то типа "мы вас сюда не звали, идите отсюда"... А среди тех, кто приехал с ней, мы так подозреваем, была разведка бандитов, которые сделали рекогносцировку местности, выяснили силы и средства, которые были там задействованы... Один из участников того боя, подполковник "Альфы" Андрей Дубовик даже впоследствии уверял, что среди прибывших был и сам Гиркин – в милицейской одежде не по размеру: она на нем болталась – поэтому Дубовик и обратил этого "майора" внимание. А потом, когда фото Гиркина начали появляться везде – он его узнал. Я этого "майора" тогда не заметил, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть... Швец в это время с кем-то говорил, куда-то звонил, с кем-то договаривался. Как потом выяснилось, на него выходили его "однокашники" из России, из военного училища, где он учился – и пытались его убедить, чтобы он не прибегал к силовым действиям и не выполнял "преступных приказов"... Такие же приказы Швец отдавал своим бойцам. И это привело к тому, что мы дождались нападения на нас", – рассказал Ягун.

В какой-то момент Штепа, и все, кто был с ней вдруг исчезли – как по команде. А вскоре к месту, где находились бойцы 80 бригады и сотрудники СБУ, подъехала машина полтавской частной охранной фирмы "Явор". Из нее выскочили вооруженные люди – и начали расстреливать автомобили украинских силовиков. Еще одна группа бандитов открыла огонь из "зеленки" на холме.

Командовал нападением уроженец Крыма Сергей Журиков (позывной "Ромашка") - "правая рука" Гиркина. Он был ликвидирован за две недели спустя, в начале мая 2014 года.

Двум легковым автомобилям, в которых сидели безоружные водители, Ягун, Пожидаев, а также два полковника СБУ, помощники Ягуна и Цыганка, удалось вырваться из-под обстрела и добраться до украинского КПП, расположенного в направлении Изюма.

А вооруженные "альфовцы", заблокированные нападающими, приняли бой.

"Первым они убили Гену Биличенко. Несколько пуль попали в Андрея Дубовика – одна пуля прошла рядом с сердцем. Ранен был Гена Кузнецов. Он фактически прикрыл собой Цыганка: они упали в колею на дороге – и это спасло их от смерти... Бандиты действовали нагло и быстро. Когда я потом анализировал произошедшее – у меня сложилось стойкое впечатление, что они были четко уверены, что БТРы или не вооружены, или точно не будут участвовать в бою", – говорит Ягун.

Однако этот расчет оказался ошибочным. Кто знает, остался бы тогда живым хотя бы один участник боя – если бы не легендарный комбат 503 батальона морской пехоты 36 ОБМП Вадим Сухаревской (псевдо "Барсук"). Тогда он командовал 3 аэромобильной ротой 80-й ОДШБр, БТРы которой и выдвинулись в Славянск, чтобы принять участие в освобождении города вместе с бойцами "Омеги".

И именно Сухаревской стал тем военным, который в нарушение запрета от высшего командира произвел первый на этой войне выстрел ВСУ. И этим спас жизнь побратимам из СБУ.

"Нам тогда по радиостанции кричали: "Не стрелять!"... Я уже в триплексе увидел наступающего противника, группу хорошо экипированных, вооруженных мужчин, которые передвигались тактически, двойками-тройками, стреляли по оптике, прицельно. Поворачиваюсь к пулеметчику, который рядом стоял - и говорю: что смотришь? - А что делать? - Стреляй. - Из какого? Два же пулемета спереди на БТРе. Говорю: из обоих", – вспоминал Сухаревской в разговоре с OBOZREVATEL.

Это решение "Барсука" кардинально изменило ход боя.

Огонь, открытый из установленного на БТР крупнокалиберного пулемета подавил огневые точки боевиков в "зеленке" и заставил их отойти. Другая часть нападавших – приехавшая на машинах – тоже вынуждена была бежать: вооруженные только стрелковым оружием, они были не готовы к противостоянию с бронетехникой.

Между тем, оставив на КПП раненых в ходе обстрела людей и доложив главе Службы безопасности Валентину Наливайченко о засаде и бое, Виктор Ягун на машине ГАИ, которую вел майор милиции, вернулся на место засады. На тот момент бой уже закончился: боевики отошли, а десантники грузили раненых в бронетранспортеры, чтобы везти в больницы...

Так закончился первый бой АТО.

Кстати, бойцы "Омеги", вспоминает Ягун, тогда же попытались зайти в Славянск. На подходах к городу они попали под огонь пулеметов, которые были стационарно выставлены, приняли бой, однако без брони ВСУ не смогли развить наступление – и вынуждены были отступить.

После первого боя АТО у защитников Украины с ВСУ, СБУ, МВД, Нацгвардии, добробатов было немало других столкновений, горьких поражений и блестящих побед, болезненных потерь и беспрецедентного героизма. Но именно этот самый первый бой стал переломным в осознании того, что происходит. Что речь идет о настоящей войне – какими бы аббревиатурами ее не называли официально. И что Украина вступила в долгую и изнурительную борьбу за свое существование.

Борьбу, которая непременно закончится победой нашего государства.