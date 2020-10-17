Сын скандального налоговика времен Янковича отсудил у Украины 130 млн грн

Сыну скандального экс-главы налоговой милиции времен Виктора Януковича Андрея Головача – Александру Головачу – должны выплатить 130 млн грн из бюджета Украины.

Такое решение 12 октября принял Печерский районный суд Киева, пишет "Главком". Платеж на счет Головача обязано совершить Госказначейство (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Известно, что деньги были уплачены в казну в счет компенсации убытков, нанесенных Головачем-старшим в рамках сделки со следствием. Однако, сын бывшего фискала оспорил транзакцию как "ошибочную".

О компенсации бюджету ущерба в размере 130 млн грн объявлял экс-генеральный прокурор Юрий Луценко. Он говорил, что перед освобождением Головача из СИЗО в феврале 2017-го тот не только признал себя виновным, но и "расписал схемы и действующих лиц мафиозной группировки".

"Как выяснилось этим летом, деньги за отца вносил сын Александр Головач, который теперь решил признать транзакцию "ошибочной", поскольку лично он не был стороной никакой сделки, не был признан виновным за нанесение какого-либо ущерба государству, и, соответственно, никаких оснований вносить 130 млн грн на счет казначейства у него не было…

Кроме 130 млн грн "случайно" заплаченных средств, Головач-младший также требовал от государства компенсировать ему 11,7 млн грн "инфляционных", – пишет издание.

Судя по документу, опубликованном в Едином реестре судебных решений, суд удовлетворил требование в части возврата Головачу 130 млн грн, но начислять "проценты за пользование" отказался.

Напомним, Головача обвиняли в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость на 3 млрд грн для различных компаний в составе организованной преступной группировки во главе с экс-руководителем Миндоходов Александром Клименко и экс-президентом Януковичем.

9 августа 2016 года Военная прокуратура и СБУ задержали фискала. Его имущество арестовали. Задержание запомнилось тем, что во время обыска у него обнаружился бюст Януковича.

Напомним, Андрей Головач после громкого ареста и засекреченной сделки со следствием отделался "условным сроком" и сохранил многочисленные активы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева, который заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену.