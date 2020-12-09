Кравчук озвучил "план Б" по России, который он готов предложить Зеленскому

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Расследования
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Кравчук озвучил 'план Б' по России, который он готов предложить Зеленскому

Отключение Российской Федерации от международной расчетной системы SWIFT может стать украинским "планом Б" по Донбассу.

Такое мнение в программе "Итоги с Вадимом Колодийчуком" на телеканале Obozrevatel TV высказал первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. "Сейчас СНБО работает над разработкой нового решения в этом вопросе. Его часто называют "планом Б", но это не имеет значения. Я думаю, что среди шагов этого нового подхода может быть и мое предложение", – заявил он.

По словам Кравчука, с предложением отключить Россию от SWIFT он планирует обратиться к руководству Украины. "Естественно, что я обязательно обращусь к официальной власти. Потому что только она может обратиться по адресу", – сказал он.

Как пояснил первый президент, введение такой санкции против страны-агрессора не является желанием Украины, а вынужденным шагом.

"Если Россия и дальше будет блокировать движение к миру на Донбассе, если она будет вместо разговоров, дискуссий и поиска путей использовать, с ее точки зрения, наиболее действенное средство – силу и давление, – то Украина будет вынуждена искать другие способы воздействия на Россию", – отметил Кравчук.

Чтобы решить вопрос менее радикально, Российская Федерация должна прекратить свое военное присутствие на территории Украины, пояснил он.

"Нужно просто России забрать свои военные формирования с Донбасса, забрать оружие, вывести оттуда наемников, так называемых добровольцев, международные террористические группы разного характера", – подытожил Кравчук.

Полную версию блиц-интервью с Леонидом Кравчуком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук предложил существенно ужесточить санкции против Российской Федерации путем отключения ее от международной платежной системы. В нелегитимной Госдуме РФ предложение назвали провокацией.

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