В Тернополе парень сбежал из военкомата через окно на 5-м этаже и попал в реанимацию: подробности

В Тернополе с пятого этажа областного военкомата выпал 22-летний Святослав, который пытался оттуда сбежать. Сейчас он находится в реанимации с различными травмами. При этом версии инцидента отличаются. Сожительница Елена, которая недавно родила от парня ребенка, заявила, что его туда доставили силой и хотели заставить служить. Но в самом военкомате уверяют, что молодой человек пришел добровольно.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Жуткое ЧП произошло в ночь с 6 на 7 июня в Тернопольском областном военкомате, где из окна пятого этажа выпал 22-летний Святослав Ш. Парню повезло остаться в живых, но сейчас он с серьезными травмами находится в больнице.

Этот случай вызвал большой резонанс. Елена Кизим, которая живет вместе с пострадавшим, заявила, что его якобы насильно отвезли в военкомат. Также она в Facebook сообщила, что на днях родила ребенка от Святослава.

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При этом она является матерью еще троих детей и супругой иностранца, с которым не может развестись с 2018 года. То есть, со Святославом отношения у Елены не узаконены.

По словам молодой мамы, все началось еще в начале мая, когда она была на 9-м месяце беременности. Пара с тремя детьми жила в съемной квартире, за аренду которой уже накопились долги.

Святослав был без работы, но потом его внимание привлекло объявление о наборе в Территориальную оборону. Там обещали зарплату в 10-12 тысяч гривен и еще подъемные, так что в первый месяц выходило около 40 тысяч гривен. Парень позвонил по указанному номеру телефона с договорился с неким Владимиром встретиться в выходной день около "Маяка".

"В воскресенье начался тот ужас. Мужа и меня беременную средь бела дня похитили, двое военных затолкали в машину и отвезли в военкомат. Меня по дороге вытолкали из автомобиля. Но вместо Теробороны или контракта его записали в "уклонисты" и начали заставлять идти на срочную службу, оставив меня беременную и еще с тремя детьми без средств к существованию", – рассказала Елена.

По ее словам, Святослав по неизвестным причинам решил сбежать с 6 на 7 июня. "5-й этаж, связанные простыни, падение и звонок в полночь: "Я убежал, но сломал ногу, забери меня". Через полчаса на такси я была уже на Троллейбусной (улица в Тернополе, где находится военкомат. – Ред.). С большими усилиями я затащила его на заднее сидение, и тут началось что-то неистовое.

На машину напали шестеро военных, мужчины за сломанную ногу вытащили его на тротуар и начали бить ногами куда попало. Я кричала и попробовала вызвать полицию. Но струя слезоточивого газа ослепила меня. Я закричала, и они еще пшикнули мне в рот. Начались спазмы, перехватило дыхание. Но я продолжала слышать, как убивают моего мужа, глухие удары отдавались эхом в моей голове. Ледяной ужас, отчаяние, истерика", – пишет Елена.

По ее словам, сейчас парень находится в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких. У него поврежден позвоночник, ушиб таза, повреждены ребра, раздроблена пятка, переломана нижняя челюсть и выбиты зубы.

Однако потом Елена удалила свой пост.

Елена опубликовала скриншот с объявлением, по которому парень якобы попал в военкомат. Речь идет о трудоустройстве в ВСУ. Мы позвонили по нему, сказав, что хотим отправить сына на службу. Представитель военкомата Владимир подтвердил, что действительно ведет набор на контракт.

"Можно даже и тех, кто не проходил срочную службу. Соберите пакет документов – копию паспорта, кода, фотографии, справку от нарколога, справку о несудимости, документы об образовании, браке или разводе, свидетельства о рождении детей если есть, копию военного билета. И к 25 июня приезжайте ко мне. Первый месяц будет учеба, а потом будете жить в общежитии или вам будут компенсировать плату за аренду жилья в Тернополе. Служба в самом центре города возле озера, в артиллерийской воинской части №44, тут красиво", – убеждал мужчина.

После того, как мы все-таки представились журналистами OBOZREVATEL и спросили о том, что же произошло со Святославом, Владимир рассказал свою версию и заявил, что никакого похищения якобы не было.

"Парень сам пришел в военкомат, сам подписал контракт. Потом появилась эта женщина, она сказала, что только что родила ребенка от этого парня. Он радовался, всем тут рассказывал, что стал отцом. Семья этой женщины тут у нас известная, она замужем за иностранцем каким-то, они связаны с аферами. Что произошло и почему он решил таким образом поступить, я не знаю", – пояснил представитель военкомата.

Получить официальный комментарий от Тернопольского областного военкомата так и не удалось, представителя пресс-службы на месте не оказалось.

Теперь расследованием инцидента занимается специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона. Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 426/1 УК Украины (превышение военным служебным сотрудником власти или служебных полномочий), за что предусмотрено от 7 до 10 лет лишения свободы. Само расследование ведет территориальное отделении Госбюро расследований.

В прокуратуре заверили, что хоть парень находится в больнице с травмами, его жизни ничего не угрожает.