Судью, который не наказал за пьяное вождение защищавшую Басту студентку, отправили в почетную отставку

Высший совет правосудия (ВСП) 27 мая отправил в почетную отставку судью Печерского райсуда Киева Владимира Карабаня, который освободил от наказания за управление в состоянии опьянения дочь коллеги Анастасию Константинову. Теперь он будет получать пожизненное денежное содержание – до сотни тысяч гривен ежемесячно.

Об этом сообщил эксперт Реанимационного пакета реформ, кандидат юридических наук Михаил Жернаков в Facebook. Он подчеркнул, что речь идет о девушке, которая называла украинцев быдлом, встала на защиту российского рэпера Басты и оправдывала оккупацию Крыма.

По словам юриста, в начале мая он обращался в Высший совет правосудия с дисциплинарной жалобой относительно нетрезвого вождения Константиновой. Однако там не наказали судью, а "вознаградили, отправив в почетную отставку".

"Теперь Карабань до конца своих дней будет получать из наших с вами денег пожизненное денежное содержание, размером где-то 100 тыс. грн. в месяц. Также сохранит за собой звание судьи и сможет претендовать на должности в судебных органах и определять, кому быть судьей, а кому – нет", – пояснил Жернаков.

Он напомнил, что на счету судьи и другие не менее скандальные решения, ведь Карабань также:

"отмазал примерно 50 других пьяных водителей;

предоставил доступ ГПУ к телефону журналиста Ивана Верстюка, который писал о дочери "бриллиантовых прокуроров";

вернул Владиславу Каськиву паспорта;

не позволил арестовать счета жены судьи Емельянова в Лихтенштейне и т.п.".

"Самое интересное, что заявление об отставке в красивую жизнь за наш с вами счет ВСП рассмотрел супермолниеносно, буквально за несколько дней. А вот нашу жалобу почему-то нет. А, еще Карабань – представитель целой судейской династии. Дядя – бывший судья Высшего хозяйственного суда. Его бывшая жена Яна Карабань – судья хозсуда Киева. А двоюродный брат Владислав Сулим – судья Северного апелляционного хозяйственного суда", – рассказал Жернаков.

Отметим: на сайте Судебной власти Украины отмечается, что материалы об освобождении от должности по общим основаниям Карабаня и еще одного судьи Высший совет правосудия рассмотрел 27 мая. На основании этого ВСП решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке судей: Джулая Александра Борисовича – с должности судьи Одесского апелляционного суда и Карабаня Владимира Николаевича – с должности судьи Печерского районного суда города Киева.

"В Высшем совете правосудия отсутствуют дисциплинарные дела в отношении указанных судей и не установлены основания для приостановления рассмотрения их заявлений об отставке. Судьи имеют достаточный для увольнения в отставку стаж работы, определенный на основании статей 116, 137 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", а также абзаца четвертого пункта 34 раздела XII "Заключительные и переходные положения" этого закона", – говорится в сообщении.

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