Интерпол временно остановил розыск судьи-беглеца Чауса – Нацполиция
Интерпол только на некоторое время "поменял статус" в международном розыске украинского судьи-беглеца в делах Евромайдана Николая Чауса, который подозревается в получении 150 тыс. долларов взятки.
Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины. Так в ведомстве ответили на озвученную в СМИ информацию о якобы снятии скандального экс-судьи с международного розыска, ссылаясь на исчезновение его карточки с сайта Интерпола.
В Нацполиции заверили, что украинские правоохранители не прекращали розыск уличенного во взяточничестве бывшего чиновника, ведущийся с 2016 года, а исчезновение записи о нем на сайте Интерпола назвали временным и процедурным.
"По информации Департамента международного полицейского сотрудничества, сообщаем: 17 января 2020 года экс-судья обратился в Комиссию по контролю файлов Интерпола (независимого органа Интерпола, созданного для рассмотрения обращений лиц, оспаривающих розыск или другие действия с использованием системы Интерпола) с ходатайством о прекращении розыска. В соответствии с внутренними процедурами обжалования решений Интерпола на время рассмотрения обращения Комиссия по 18 сентября 2020 г. временно приостановила доступ к информации о розыске Николая Чауса", – цитирует сайт МВД сообщение Управления коммуникации НПУ.
Напомним, что история с Николаем Чаусом, которому в Украине инкриминировали взяточничество, продолжается еще с 2016 года. Тогда правоохранители не смогли задержать его из-за статуса судьи. А когда парламент наконец согласился на задержание и арест Чауса, тот уже давно пребывал вне Украины. Известно, что экс-судья Днепровского районного суда Киева сейчас живет в Молдове.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2016 года Николая Чауса задержали с поличным при получении взятки.
Он рассматривал дело торговца наркотиками и вдруг неожиданно объявил перерыв. После этого ушел из здания, встретился с человеком, который передал ему взятку, затем вернулся и вынес решение в пользу подсудимого. Судья спрятал часть денег в стеклянные банки, которые закопал в огороде.
Арестовать Чауса украинские прокуроры не смогли из-за судейского иммунитета, которого его могла лишить Верховная Рада.
Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте квартиры и автомобиля Чауса.
Однако он бежал в оккупированный Крым, а оттуда – в Молдову.
1 марта 2017 года его задержали сотрудники прокуратуры страны. После этого Украина направила в Молдову запрос на экстрадицию судьи-беглеца.
В ноябре 2019-го молдавский суд в очередной раз отказал в предоставлении Чаусу политического убежища.