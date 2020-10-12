Интерпол временно остановил розыск судьи-беглеца Чауса – Нацполиция

Интерпол только на некоторое время "поменял статус" в международном розыске украинского судьи-беглеца в делах Евромайдана Николая Чауса, который подозревается в получении 150 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины. Так в ведомстве ответили на озвученную в СМИ информацию о якобы снятии скандального экс-судьи с международного розыска, ссылаясь на исчезновение его карточки с сайта Интерпола.

В Нацполиции заверили, что украинские правоохранители не прекращали розыск уличенного во взяточничестве бывшего чиновника, ведущийся с 2016 года, а исчезновение записи о нем на сайте Интерпола назвали временным и процедурным.

Скришот Сайт Интерпола

"По информации Департамента международного полицейского сотрудничества, сообщаем: 17 января 2020 года экс-судья обратился в Комиссию по контролю файлов Интерпола (независимого органа Интерпола, созданного для рассмотрения обращений лиц, оспаривающих розыск или другие действия с использованием системы Интерпола) с ходатайством о прекращении розыска. В соответствии с внутренними процедурами обжалования решений Интерпола на время рассмотрения обращения Комиссия по 18 сентября 2020 г. временно приостановила доступ к информации о розыске Николая Чауса", – цитирует сайт МВД сообщение Управления коммуникации НПУ.

Напомним, что история с Николаем Чаусом, которому в Украине инкриминировали взяточничество, продолжается еще с 2016 года. Тогда правоохранители не смогли задержать его из-за статуса судьи. А когда парламент наконец согласился на задержание и арест Чауса, тот уже давно пребывал вне Украины. Известно, что экс-судья Днепровского районного суда Киева сейчас живет в Молдове.

Скриншот Telegram-канал "Сливы и груши"

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