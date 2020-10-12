Судью-беглеца Чауса убрали из розыска "Интерпола"

"Интерпол" снял с международного розыска украинского судью-беглеца в делах Евромайдана Николая Чауса, который подозревается в получении 150 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщил Telegram-канал "Сливы и груши". Как известно, скандальный экс-судья Днепровского районного суда Киева сейчас живет в Молдове.

"Теперь его красная карточка отсутствует в базе "Интерпола", – написали авторы.

Напомним, что история с Николаем Чаусом, которому в Украине инкриминировали взяточничество, продолжается еще с 2016 года. Тогда правоохранители не смогли задержать его из-за статуса судьи. А когда парламент наконец согласился на задержание и арест Чауса, тот уже давно пребывал вне Украины.

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