Судью-беглеца Чауса убрали из розыска "Интерпола"
В Украине скандальному экс-чиновнику инкриминировали взяточничество
Известно, что после бегства из страны в 2017-м он живет в Молдове
Сейчас Николай Чаус "поменял статус" в розыске Интерпола
"Интерпол" снял с международного розыска украинского судью-беглеца в делах Евромайдана Николая Чауса, который подозревается в получении 150 тыс. долларов взятки.
Об этом сообщил Telegram-канал "Сливы и груши". Как известно, скандальный экс-судья Днепровского районного суда Киева сейчас живет в Молдове.
"Теперь его красная карточка отсутствует в базе "Интерпола", – написали авторы.
Напомним, что история с Николаем Чаусом, которому в Украине инкриминировали взяточничество, продолжается еще с 2016 года. Тогда правоохранители не смогли задержать его из-за статуса судьи. А когда парламент наконец согласился на задержание и арест Чауса, тот уже давно пребывал вне Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2016 года Николая Чауса задержали с поличным при получении взятки.
Он рассматривал дело торговца наркотиками и вдруг неожиданно объявил перерыв. После этого ушел из здания, встретился с человеком, который передал ему взятку, затем вернулся и вынес решение в пользу подсудимого. Судья спрятал часть денег в стеклянные банки, которые закопал в огороде.
Арестовать Чауса украинские прокуроры не смогли из-за судейского иммунитета, которого его могла лишить Верховная Рада.
Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте квартиры и автомобиля Чауса.
Однако он бежал в оккупированный Крым, а оттуда – в Молдову.
1 марта 2017 года его задержали сотрудники прокуратуры страны. После этого Украина направила в Молдову запрос на экстрадицию судьи-беглеца.
В ноябре 2019-го молдавский суд в очередной раз отказал в предоставлении Чаусу политического убежища.