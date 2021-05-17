Видео экс-судьи Чауса, в котором он отрицал похищение, могло быть спланировано: СМИ нашли "скрытую" информацию

Видео судьи-беглеца Николая Чауса, в котором он отрицал похищение в Молдове и заявлял, что он в безопасности, может быть спланированной медиакампанией. Судя по метаданным файла, ролик могли создать специально.

Об этом в понедельник, 17 мая, сообщило издание "Буквы". Видео Чауса было обнародовано ранее на специально созданном для этого Telegram-канале с названием "ChausUA Николай Чаус". Отмечается, что залитый в сеть файл содержит информацию о том, с помощью какой программы он был создан и из какой папки публиковался.

Ролик был создан в программе для профессионального монтажа Adobe Premiere Pro, установленной на ноутбуке MacBook фирмы Apple. Эта программа сложнее для освоения и использования, чем другие подобные, которые есть на MacBook.

Кроме того, видео загрузили из папки под называнием "гусь".

"Все это может означать, что Николаю Чаусу помогали создать это видео, и что это может быть спланирована медиакампания", – предположили журналисты.

Предлагаем посмотреть видеообращение Чауса:

Как ранее писал OBOZREVATEL: