Видео экс-судьи Чауса, в котором он отрицал похищение, могло быть спланировано: СМИ нашли "скрытую" информацию
Видео судьи-беглеца Николая Чауса, в котором он отрицал похищение в Молдове и заявлял, что он в безопасности, может быть спланированной медиакампанией. Судя по метаданным файла, ролик могли создать специально.
Об этом в понедельник, 17 мая, сообщило издание "Буквы". Видео Чауса было обнародовано ранее на специально созданном для этого Telegram-канале с названием "ChausUA Николай Чаус". Отмечается, что залитый в сеть файл содержит информацию о том, с помощью какой программы он был создан и из какой папки публиковался.
Ролик был создан в программе для профессионального монтажа Adobe Premiere Pro, установленной на ноутбуке MacBook фирмы Apple. Эта программа сложнее для освоения и использования, чем другие подобные, которые есть на MacBook.
Кроме того, видео загрузили из папки под называнием "гусь".
"Все это может означать, что Николаю Чаусу помогали создать это видео, и что это может быть спланирована медиакампания", – предположили журналисты.
Предлагаем посмотреть видеообращение Чауса:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
9 августа 2016 года Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тысяч. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест, но судья уже покинул территорию Украины.
12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан правоохранителями в Молдове.
6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
Об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.
Позднее в МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса, а 8 апреля появилось фото двух фигурантов расследования. 11 мая в Кишиневе задержали второго подозреваемого в похищении.
17 мая 2021 года Чаус записал видеообращение. О своем местоположении он не рассказал, но отметил, что находится в безопасности и не пострадал. Также он сказал, что его не похищали в Молдове, но заявил о похищении в 2016 году, когда он покинул Украину. Экс-судья добавил, что в ближайшее время намерен вернуться в страну.