Судья Чаус после исчезновения оказался в Румынии – СМИ

Беглый украинский судья Николай Чаус после исчезновения в Молдове якобы нашелся в Румынии.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Молдовский перец". На опубликованном фото показан человек, у которого шапкой накрыта верхняя часть головы, видно только нос и подбородок. Также у мужчины на снимке частично забинтована правая рука.

"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", – говорится в сообщении.

Отметим: ранее сообщалось, что в Молдове похитили сбежавшего из Украины судью Николая Чауса, который был объявлен Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

Напомним, что в августе 2016 года Николая Чауса задержали с поличным при получении взятки. Он рассматривал дело торговца наркотиками и вдруг неожиданно объявил перерыв. После этого ушел из здания, встретился с человеком, который передал ему взятку, затем вернулся и вынес решение в пользу подсудимого. Судья спрятал часть денег в стеклянные банки, которые закопал в огороде.

Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте квартиры и автомобиля Чауса. Однако он бежал в оккупированный Крым, а оттуда – в Молдову.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта 2017 года Чауса задержали сотрудники прокуратуры страны. После этого Украина направила в Молдову запрос на экстрадицию судьи-беглеца. В ноябре 2019 года молдавский суд в очередной раз отказал в предоставлении Чаусу политического убежища. Также Интерпол временно остановил розыск судьи-беглеца Чауса.