Почти половина судей КСУ внесла новые доходы в декларации, когда доступ к ним был закрыт
Семь из 15 судей Конституционного суда Украины внесли новые данные о своих доходах, пока публичный доступ к единому реестру электронных деклараций был закрыт.
Сведения были внесены 29 октября, свидетельствуют данные реестра НАПК. В частности, о существенных изменениях в разделе о доходах (в том числе подарках) сообщил глава Конституционного суда Александр Тупицкий. Он задекларировал 181 тысячу гривен заработной платы.
Также изменения в декларации внесли:
Ирина Завгородняя – 201,3 тыс. грн зарплаты;
Сергей Головатый – 206,4 тыс. грн зарплаты;
Александр Литвинов – 189,4 тыс. грн зарплаты;
Владимир Мойсык – 211,6 тыс. грн зарплаты;
Олег Первомайский – 164,2 тыс. грн зарплаты.
Еще один судья КСУ Виктор Колесник 28 октября получил 221,93 тыс. грн зарплаты и задекларировал их на следующий день.
Напомним, решение КСУ по отмене ответственности за недостоверное декларирование не поддержали четыре судьи: Сергей Головатый, Василий Лемак, Олег Первомайский и Виктор Колесник.
КС своим постановлением лишил НАПК многих полномочий, главное из которых – ведение открытого реестра электронных деклараций и их проверка на предмет недостоверных сведений.
Однако Кабинет министров 29 октября принял распоряжение, которым обязал безотлагательно восстановить доступ в реестр. Уже 30 октября Национальному агентству по предупреждению коррупции восстановили доступ к декларациям.
Как писал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
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