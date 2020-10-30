Почти половина судей КСУ внесла новые доходы в декларации, когда доступ к ним был закрыт

Семь из 15 судей Конституционного суда Украины внесли новые данные о своих доходах, пока публичный доступ к единому реестру электронных деклараций был закрыт.

Сведения были внесены 29 октября, свидетельствуют данные реестра НАПК. В частности, о существенных изменениях в разделе о доходах (в том числе подарках) сообщил глава Конституционного суда Александр Тупицкий. Он задекларировал 181 тысячу гривен заработной платы.

Также изменения в декларации внесли:

Еще один судья КСУ Виктор Колесник 28 октября получил 221,93 тыс. грн зарплаты и задекларировал их на следующий день.

Напомним, решение КСУ по отмене ответственности за недостоверное декларирование не поддержали четыре судьи: Сергей Головатый, Василий Лемак, Олег Первомайский и Виктор Колесник.

КС своим постановлением лишил НАПК многих полномочий, главное из которых – ведение открытого реестра электронных деклараций и их проверка на предмет недостоверных сведений.

Однако Кабинет министров 29 октября принял распоряжение, которым обязал безотлагательно восстановить доступ в реестр. Уже 30 октября Национальному агентству по предупреждению коррупции восстановили доступ к декларациям.

Как писал OBOZREVATEL: