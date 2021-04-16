Судьи ЕСПЧ призвали государства выполнять решения о независимости судей: заявление

Судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) призвали государства выполнять решения относительно независимости судей.

Об этом заявили судьи ЕСПЧ от Германии, Мальты, Чехии и Румынии на организованной правительством Германии онлайн-конференции, транслировавшейся на сайте ЕСПЧ.

В частности, судья Высокого суда от Румынии подчеркнула, что невыполнение государствами решений и определений (judgments and decisions) ЕСПЧ, касающихся обеспечения гарантий независимости судей, ставит под угрозу соблюдение верховенства права как такового.

Стоит отметить, что Украина уже почти девять месяцев находится в эпицентре скандала, связанного с посягательством на независимость самого Европейского суда.

Речь идет о беспрецедентном решении Пленума ЕСПЧ, которым было установлено нарушение НАБУ и САП иммунитета судьи ЕСПЧ от Украины Анны Юдковской в связи с незаконным расследованием в отношении ее супруга Георгия Логвинского в печально известном деле "Золотого Мандарина".

Несмотря на недвусмысленную жесткую риторику Суда в отношении недопустимости подобных действий, решение украинскими властями до сих пор не выполнено, что заставило вынести этот вопрос на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда.

Политики и эксперты уже высказывали озабоченность в связи с негативными последствиями для Украины от подобных действий. В частности, глава юридического комитета ПАСЕ, депутат Сейма Латвии Борис Целевич в ходе предыдущей сессии ПАСЕ обращал внимание на недопустимость игнорирования Украиной решения Пленума Суда, а экс-глава Комитета по выбору судей ЕСПЧ, вице-президент ПАСЕ Валерий Гилецкий отметил, что Украина может попасть под санкции из-за невыполнения решения Пленума Европейского суда.

Ответ на глобальный вопрос о наличии в Украине гарантий судейской независимости предстоит дать Большой Палате ВС. Именно в ее руках сейчас находится сохранения или уничтожения Украины как правого государства, равнозначного с остальными странами-членами ЕС.