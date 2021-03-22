Судье с Закарпатья дали 5 лет тюрьмы за 15 тысяч грн взятки

Высший антикоррупционный суд признал виновным районного судью с Закарпатья Антона Гайдура в том, что он получил 15 тысяч гривен взятки. Теперь мужчина проведет в тюрьме пять лет.

За такую сумму он обещал вынести решение в пользу истца по гражданскому делу о взыскании долга за невыполненные работы, сообщила пресс-служба ВАКС и "Слово и дело".

"ВАКС признал виновным судью в совершении указанного уголовного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права занимать должность судьи на срок 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, бывший судья Апелляционного суда Черкасской области Владимир Пономаренко получил два года тюрьмы за получение взятки.