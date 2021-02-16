Судье с Закарпатья дали 6 лет тюрьмы за взяточничество

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) признал виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы судью Раховского райсуда Закарпатской области, которого еще в марте 2019 года уличили в коррупционных преступлениях.

В частности, чиновник получил около $750 взятки за содействие в положительном завершении дел. Решение было принято 16 февраля, сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) в официальном Telegram-канале.

Так, во время досудебного следствия была доказана причастность судьи к получению в сентябре 2018 года $400 и в марте 2019-го 10 000 гривен неправомерной выгоды.

"Именно за такие суммы указанный судья согласился оказать содействие в положительном решении по административному делу, которое находилось на рассмотрении у другого судьи Раховского районного суда, а также рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что судья получал деньги в помещении служебного кабинета. ВАКС признал его виновным в уголовных правонарушениях по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Чиновнику присудили до 6 лет заключения с лишением права занимать должности судьи на 3 года и конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Если на приговор не будет подана апелляционная жалоба, он вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения.

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