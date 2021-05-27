Суд закрыл административные производства против Тупицкого
Суд закрыл производство о привлечении к административной ответственности бывшего главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.
Соответствующее решение Голосеевский районный суд Киева принял в четверг, 27 мая.
"Производство по делу о привлечении к административной ответственности Тупицкого… за свершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 (Нарушение требований финансового контроля), ч. 2 ст. 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КУпАП закрыть", – говорится в решении суда.
Напомним, что в феврале 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд два протокола относительно админнарушений Тупицкого. Документы касаются действий экс-судьи в условиях конфликта интересов во время участия в голосовании за решение КС по электронному декларированию и недекларированию участков в АР Крым.
Ранее в суд передали обвинительный акт в отношении Тупицкого. Ему инкриминируют совершение уголовных преступлений против правосудия, за которые грозит до пяти лет лишения свободы.Скандалы с Тупицким
В конце декабря 2020 года в Офисе генпрокурора рассказали, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также заведомо неправдивых показаниях в уголовном производстве по завладению новыми активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".
Сразу после этого, в начале января 2021 года, глава КСУ полетел на отдых в ОАЭ. Там его заметили на королевской вилле стоимостью более 300 тысяч гривен за сутки. Позднее Тупицкий подтвердил, что находится за границей, но оправдался, что якобы отдыхает с семьей в Дубае не в дорогой вилле, а снимает номер в пятизвездочном отеле. Впрочем в документах о его отпуске обнаружили несоответствия.
Известно, что Тупицкий владеет элитной недвижимостью под Киевом. Так, журналисты сняли с высоты птичьего полета особняк главы КСУ в городе Васильков под Киевом. Кроме того, у тещи Тупицкого Ларисы Колпаченко нашли четыре земельных участка с домом вблизи столицы, хотя она ранее работала фармацевтом.
Большой резонанс в обществе вызвала и информация о том, что у скандального судьи есть незадекларированный земельный участок в поселке Кореиз в оккупированном Крыму, который он приобрел в 2018 году и оформил по российским законам.
Ранее OBOZREVATEL писал:
Тупицкого также подозревают в причастности к завладению имуществом энергомеханического завода в городе Зугрэс (сейчас он временно оккупирован террористами "ДНР").
29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении его от занимаемой должности на два месяца.
В конце марта глава государства отменил указы о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.
Тупицкий в ответ заявил, что указ Зеленского "противоправный и незаконный".
Государственное бюро расследований завершило расследование дела, в котором фигурирует уволенный Александр Тупицкий.
Его подозревают в заведомо ложных показаниях и искусственном создании доказательств защиты, подкупе свидетеля. Также Тупицкому временно приостановили выплату зарплаты.