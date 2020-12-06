Суд взял под стражу подозреваемых в убийстве известного музыканта в Киеве

Суд избрал меру пресечения для двух задержанных по делу об убийстве столичного музыканта Александра Деревянко – два месяца ареста.

Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в Facebook. За совершенное фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В Департаменте напомнили, что злоумышленники – 1985 и 1989 годов рождения – решили убить человека, чтобы завладеть его квартирами, средствами и другим ценным имуществом. Они пришли к 65-летнему одинокому мужчине якобы учиться игре на музыкальных инструментах и задушили его.

Тело вывезли в гаражный кооператив и планировали залить бетоном.

Об исчезновении музыканта, который несколько дней не выходил на связь, сообщила его знакомая. На основе полученного обращения в полиции начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Уже вскоре двух подозреваемых в убийстве задержали. По месту их жительства и в автомобиле во время обысков обнаружили 2 предмета, похожих на пистолет и патроны к ним, обувь и вещи со следами, похожими на кровь, документы и тому подобное.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известный столичный музыкант Александр Деревянко исчез 29 ноября. Впоследствии оказалось, что его задушили с помощью грифа от гитары в его собственной квартире по ул. Мазепы. Подозреваемых в преступлении задержали.

По информации СМИ, это 35-летний фитнес-тренер Денис Мамедов и 31-летний уроженец Луганска, выпускник следственного факультета Луганского института внутренних дел Юрий Туманский. Они планировали завладеть имуществом потерпевшего, в том числе его квартирами.