Суд вынес приговоры участникам "коронавирусных" столкновений в Новых Санжарах

Суд вынес приговоры 13 фигурантам массовых беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, произошедших в феврале 2020 года.

В частности, пятерых из них приговорили к пяти годам лишения свободы, однако заменили отбывание наказания в тюрьме годичным испытательным сроком, сообщила пресс-служба полиции Полтавской области. Эти граждане своими действиями нанесли телесные повреждения полицейским.

Еще четверых подсудимых признали виновными в блокировании транспортных средств, а двоих человек наказали штрафами за хулиганство. В то же время, двоих граждан вообще освободили от уголовной ответственности, поскольку они впервые совершили правонарушения.

Напомним, 20 февраля 2020 года более 2 тысяч жителей Новых Санжар вышли на протест и заблокировали дорогу, потому что в их поселок для прохождения карантина привезли украинских граждан из китайского города Ухань. К тому времени он был эпицентром эпидемии коронавируса.

В конце концов все переросло в большие столкновения между силовиками и протестующими, в результате которых пострадали десять человек.

В сентябре 2020 года Новосанжарский районный суд вынес приговор двоим участникам беспорядков и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Впрочем, им так же заменили его на годовой испытательный срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, население Новых Санжар возмутило новогоднее обращение президента Владимира Зеленского, в котором он пристыдил их за события 2020 года. В свою защиту люди сказали, что власть тогда провалила коммуникацию с ними.