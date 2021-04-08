Суд вынес приговор виновнику ДТП под Харьковом, в котором погиб подполковник ГСЧС и его дочь

В Харькове Киевский районный суд города вынес приговор по делу о смертельной аварии на Окружной дороге, в которой погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь. Обвиняемому 19-летнему Дмитрию Габышеву назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Меру пресечения ему оставили без изменений – содержание под стражей в госучреждении "Харьковский следственный изолятор". Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает "Суспільне" из зала суда.

Габышева признали виновным по ч. 3 ст. 286 УК Украины и лишили также права управления транспортными средствами на три года.

Отмечается, что обвинение и потерпевшие просили для виновника ДТП максимальное наказание – лишение свободы на 10 лет. Вынося приговор, суд учел то, что водитель был пьяным и без прав. При этом смягчающими обстоятельствами оказались признание вины и раскаяние.

Водитель уже частично возместил жене и матери погибших убытки, выплатив 100 тысяч гривен.

Теперь у обеих сторон есть 30 дней на обжалование приговора. Пострадавшие решили подавать апелляцию, рассказал их представитель Евгений Мельниченко.

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